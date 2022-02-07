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Верес - Левски: смотреть онлайн, видеотрансляция
Болгарский клуб играет с многими украинскими командами
Фото: НК Верес
Контрольный матч, 07.02.2022
"Верес" 12:00 "Левски"
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