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Динамо - Рудар: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(5 голосов)

Коллектив Луческу набирает кондиции

Динамо - Рудар: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 07.02.2022
"Динамо" 16:00 "Рудар"

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2022 в 16:53
после сборов у ДК будет большой отсев игроков --становитесь в очередь а они ещё набирают в свою конюшню --им всё мало --хай лежит может пригодиться
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