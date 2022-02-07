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Динамо - Рудар: смотреть онлайн, видеотрансляция
Коллектив Луческу набирает кондиции
Фото: ФК Динамо
Контрольный матч, 07.02.2022
"Динамо" 16:00 "Рудар"
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2022 в 16:53
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