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Планы меняются. Заря объявила о двух дополнительных спаррингах на сборах

Премьер-лига
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Теперь матчей шесть

Планы меняются. Заря объявила о двух дополнительных спаррингах на сборах

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
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Луганская "Заря" ведет подготовку к возобновлению сезона на вторых турецких сборах. В расписании команды появились дополнительные нюансы.

Ранее коллектив Виктора Скрипника должен был провести четыре спарринга - против "Валмиеры", "Оденсе", "Железничара" и "Бунёдкора". Сегодня было объявлено о двух новых соперниках - "Металлурге" (Узбекистан) и "Окжетпесе" (Казахстан).

На вторых турецких сборах луганчане пробудут с пятое по 17-е февраля. Свой первый официальный матч в году они проведут 25-го февраля против "Миная".

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В статье: Заря (Луганск)
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