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Планы меняются. Заря объявила о двух дополнительных спаррингах на сборах
Теперь матчей шесть
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" ведет подготовку к возобновлению сезона на вторых турецких сборах. В расписании команды появились дополнительные нюансы.
Ранее коллектив Виктора Скрипника должен был провести четыре спарринга - против "Валмиеры", "Оденсе", "Железничара" и "Бунёдкора". Сегодня было объявлено о двух новых соперниках - "Металлурге" (Узбекистан) и "Окжетпесе" (Казахстан).
Оновлено список суперників на другому зборіhttps://t.co/6guZM0xHyF pic.twitter.com/XNDQMUHtux— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) February 7, 2022
На вторых турецких сборах луганчане пробудут с пятое по 17-е февраля. Свой первый официальный матч в году они проведут 25-го февраля против "Миная".
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