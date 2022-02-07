Планы меняются. Заря объявила о двух дополнительных спаррингах на сборах

Луганская "Заря" ведет подготовку к возобновлению сезона на вторых турецких сборах. В расписании команды появились дополнительные нюансы.

Ранее коллектив Виктора Скрипника должен был провести четыре спарринга - против "Валмиеры", "Оденсе", "Железничара" и "Бунёдкора". Сегодня было объявлено о двух новых соперниках - "Металлурге" (Узбекистан) и "Окжетпесе" (Казахстан).

Оновлено список суперників на другому зборіhttps://t.co/6guZM0xHyF pic.twitter.com/XNDQMUHtux — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) February 7, 2022

На вторых турецких сборах луганчане пробудут с пятое по 17-е февраля. Свой первый официальный матч в году они проведут 25-го февраля против "Миная".