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Защитник Мариуполя подтвердил, что подписал предварительный контракт с Днепром-1
Потеря для "приазовцев"
Фото: ФК Мариуполь
Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко подтвердил информацию, что подписал предварительный контракт с клубом "Днепр-1". Его сделка с "приазовцами" действительна до лета 2022-го.
"Я подписал предварительный контракт с "Днепром-1". Это не секрет ни для кого. Сейчас я игрок "Мариуполя", буду помогать этому клубу. Дальше все может перевернуться за один день, поэтому не буду говорить заранее", - заявил Чоботенко в эфире "Футбол News".
Стоит отметить, что большую часть осени Чоботенко пропустил из-за травмы. В воскресенье он вернулся на поле в контрольном матче, отыграв 60 минут против "Силекса".
За "Мариуполь" центрбек выступает с лета 2018-го года. За это время он отыграл 84 матча и забил четыре гола.
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