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Забили гораздо больше обычного. Львов на сборах обыграл румынский клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Первый спарринг на сегодня

Забили гораздо больше обычного. Львов на сборах обыграл румынский клуб

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Львов" готовится к возобновлению сезона. На седьмое февраля у коллектива Дулуба запланировано два спарринга.

В первом из них "львы" уверенно обыграли румынский клуб "Чиксереда". Украинская команда смогла забить три гола - два до перерыва и один после. Был и один пропущенный.

Точными ударами отличились Ныч, Ременяк и Грисьо. Стоит отметить, что за шесть прошлых спаррингов львовяне так же забили три гола.

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В 16:00 "сине-золотые" встретятся с клубом "Шукура".

"Львов" - "Чиксереда" 3:1
Голы: Ныч 7, Ременяк 14, Грисьо 67
"Львов": Пономаренко, Зозуля, Лека, Крушинский, Семенив, игрок на просмотре, Ременяк, Ныч, Чирьяк, игрок на просмотре, Давидов

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК "Львов"

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