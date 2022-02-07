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Забили гораздо больше обычного. Львов на сборах обыграл румынский клуб
Первый спарринг на сегодня
Фото: ФК Львов
Футбольный клуб "Львов" готовится к возобновлению сезона. На седьмое февраля у коллектива Дулуба запланировано два спарринга.
В первом из них "львы" уверенно обыграли румынский клуб "Чиксереда". Украинская команда смогла забить три гола - два до перерыва и один после. Был и один пропущенный.
Точными ударами отличились Ныч, Ременяк и Грисьо. Стоит отметить, что за шесть прошлых спаррингов львовяне так же забили три гола.
В 16:00 "сине-золотые" встретятся с клубом "Шукура".
"Львов" - "Чиксереда" 3:1
Голы: Ныч 7, Ременяк 14, Грисьо 67
"Львов": Пономаренко, Зозуля, Лека, Крушинский, Семенив, игрок на просмотре, Ременяк, Ныч, Чирьяк, игрок на просмотре, Давидов
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