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Шахтер начал работу на вторых сборах. Четыре футболиста занимаются индивидуально

Премьер-лига
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Остальные раотают на полную

Шахтер начал работу на вторых сборах. Четыре футболиста занимаются индивидуально

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" начал программу подготовки на вторых турецких сборах. Сегодня команда де Дзерби провел первую тренировку.

Футболисты провели втягивающее занятие, которое рассчитано на 45 минут. Андрей Пятов, Марлон, Манор Соломон и Сергей Кривцов работали индивидуально.

Напомним, что на вторых сборах у "горняков" запланировано четыре спарринга.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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