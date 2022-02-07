Шахтер начал работу на вторых сборах. Четыре футболиста занимаются индивидуально

Донецкий "Шахтер" начал программу подготовки на вторых турецких сборах. Сегодня команда де Дзерби провел первую тренировку.

Футболисты провели втягивающее занятие, которое рассчитано на 45 минут. Андрей Пятов, Марлон, Манор Соломон и Сергей Кривцов работали индивидуально.

???? Вернулись к работе! Начинаем второй сбор в Турции.



Узнайте больше о том, как команда провела утро в Белеке: https://t.co/RXh3K2koZ7.#Shakhtar pic.twitter.com/s9upmT6e9h