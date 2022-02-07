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Шахтер начал работу на вторых сборах. Четыре футболиста занимаются индивидуально
Остальные раотают на полную
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" начал программу подготовки на вторых турецких сборах. Сегодня команда де Дзерби провел первую тренировку.
Футболисты провели втягивающее занятие, которое рассчитано на 45 минут. Андрей Пятов, Марлон, Манор Соломон и Сергей Кривцов работали индивидуально.
???? Вернулись к работе! Начинаем второй сбор в Турции.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 7, 2022
Узнайте больше о том, как команда провела утро в Белеке: https://t.co/RXh3K2koZ7.#Shakhtar pic.twitter.com/s9upmT6e9h
Напомним, что на вторых сборах у "горняков" запланировано
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