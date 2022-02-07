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Суркис отказался продавать Цитаишвили в клуб МЛС

Премьер-лига
(2 голосов)

Динамо могло неплохо заработать

Суркис отказался продавать Цитаишвили в клуб МЛС

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о предложении от клуба МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили, который сейчас на правах аренды играет за "Черноморец".

"У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться. Чтобы развиваться на украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров "Динамо", – сказал Суркис.

Напомним, Георгий Цитаишвили воспитанник академии "Динамо", в 2019-м был частью команды, ставшей чемпионом мира среди молодежи. В текущем сезоне играет в аренде за одесский "Черноморец". На счету Георгия один забитый мяч в 14 матчах. Добавим, что Цитаишвили решил выступать за сборную Грузии.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
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Комментарии (3)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
07.02.2022 в 14:55
Ну и зря
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Party555 (Днепр)
07.02.2022 в 14:25
Чтобы Гио развивался, его нужно было отдать в Зарю или Днепр. Григорчук не умеет работать с молодыми. Гио в качестве ЛЗ этому подтверждение
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2022 в 15:08
в Заре нет тренера а в Днепре он не нужен --ЧО это его команда
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