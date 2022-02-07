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Суркис отказался продавать Цитаишвили в клуб МЛС
Динамо могло неплохо заработать
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о предложении от клуба МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили, который сейчас на правах аренды играет за "Черноморец".
"У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться. Чтобы развиваться на украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров "Динамо", – сказал Суркис.
Напомним, Георгий Цитаишвили воспитанник академии "Динамо", в 2019-м был частью команды, ставшей чемпионом мира среди молодежи. В текущем сезоне играет в аренде за одесский "Черноморец". На счету Георгия один забитый мяч в 14 матчах. Добавим, что Цитаишвили решил выступать за сборную Грузии.
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