Суркис отказался продавать Цитаишвили в клуб МЛС

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о предложении от клуба МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили, который сейчас на правах аренды играет за "Черноморец".

"У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться. Чтобы развиваться на украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров "Динамо", – сказал Суркис.

Напомним, Георгий Цитаишвили воспитанник академии "Динамо", в 2019-м был частью команды, ставшей чемпионом мира среди молодежи. В текущем сезоне играет в аренде за одесский "Черноморец". На счету Георгия один забитый мяч в 14 матчах. Добавим, что Цитаишвили решил выступать за сборную Грузии.