Верес уступил болгарскому Левски

Ровенский "Верес" сыграл очередной контрольный поединок на турецких сборах – на этот раз соперником команда Юрия Вирта стал болгарский "Левски", после 19 туров занимающий шестое место в местном чемпионате.

"Верес" пропустил уже на первой минуте встречи, но перед перерывом Михаил Сергийчук восстановил равновесие. Однако во втором тайме болгарская команда во второй раз вышла вперед и в итоге удержала свое преимущество. К тому же, еще в первом тайме "Левски" не реализовал пенальти – надежно сыграл голкипер Ющишин.

Состав "Верес": Ющишин (Когут, 46) – Савошко (Солдат, 70), Аусси (Гук, 46), Махнев (Мельник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Петько (Кучеров, 70), Полюлях (Крейда 70), Кобак (Г.Пасич, 48), Гечев (Дахновский, 70), Гайдучик (Брук 46), Сергийчук (Поворознюк, 70)

Добавим, что для "Вереса" это был пятый контрольный поединок этой зимой – ранее ровенчане дважды проиграли (чешской "Карвине" и житомирскому "Полесью"), сыграли вничью с чешским "Градец-Кралове" и победили сербский "Спартак".