  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 нашел замену Дубинчаку в Бразилии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 нашел замену Дубинчаку в Бразилии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Аренда, но с правом выкупа

Днепр-1 нашел замену Дубинчаку в Бразилии

Новина українською

"Днепр-1" зимой потерял основного левого защитника - Владислав Дубинчак вернулся в "Динамо", чтобы заменить Виталия Миколенко, проданного в "Эвертон".

В обратном направлении в Днепр поехал Роман Вантух. Но Игорь Йовичевич, похоже, хочет иметь две боевые единицы на левом фланге защиты. По информации сайта fcdnipro.com, в ближайшее время к "Днепру-1" присоединится бразильский латераль Бусанелло из клуба "Шапекоэнсе".

Украинский клуб арендует игрока за 170 тысяч евро до конца года. К тому же, "Днепр-1" будет иметь право выкупа Бусанелло за 600 тысяч евро.

Transfermarkt оценивает Бусанелло в 1,5 млн. евро. На счету игрока 60 матчей за "Шапекоэнсе", в которых он забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FC Dnipro

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...