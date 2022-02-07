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Днепр-1 нашел замену Дубинчаку в Бразилии
Аренда, но с правом выкупа
"Днепр-1" зимой потерял основного левого защитника - Владислав Дубинчак вернулся в "Динамо", чтобы заменить Виталия Миколенко, проданного в "Эвертон".
В обратном направлении в Днепр поехал Роман Вантух. Но Игорь Йовичевич, похоже, хочет иметь две боевые единицы на левом фланге защиты. По информации сайта fcdnipro.com, в ближайшее время к "Днепру-1" присоединится бразильский латераль Бусанелло из клуба "Шапекоэнсе".
Украинский клуб арендует игрока за 170 тысяч евро до конца года. К тому же, "Днепр-1" будет иметь право выкупа Бусанелло за 600 тысяч евро.
Transfermarkt оценивает Бусанелло в 1,5 млн. евро. На счету игрока 60 матчей за "Шапекоэнсе", в которых он забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
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