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Кулач в атаке, Вербич и де Пена на флангах. Стал известен состав Динамо на матч против Рудара

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперименты продолжаются

Кулач в атаке, Вербич и де Пена на флангах. Стал известен состав Динамо на матч против Рудара

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу назвал стартовый состав своей команды на очередной матч в Турции. Сегодня киевляне проведут встречу с середняком чемпионата Черногории, "Рударом" из Плевли. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по Киеву.

"Динамо" (старт): Бущан, Дубинчак, Сирота, Бурда, Кендзёра, Бражко, Гармаш, де Пена, Антюх, Вербич, Кулач.

Следить за игрой вы можете в текстовой и видео трансляциях на UA-Футбол.

Заметим, что для чемпиона Украины это будет уже восьмой товарищеский поединок этой зимой. В Турции команда Мирчи Луческу разгромила "Лудогорец" (4:1), одержала волевую победу над "Чукаричками" (3:2) и сыграла вничью с "Левски" (1:1).

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
07.02.2022 в 16:23
Где Диалло? Уже не смешно!!!!(
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Американец 2000
07.02.2022 в 16:20
Долго он ещё будет этого неадеквата Гармаша ставить в состав ??? Уже слов нету (((((
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