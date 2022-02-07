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Кулач в атаке, Вербич и де Пена на флангах. Стал известен состав Динамо на матч против Рудара
Эксперименты продолжаются
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Мирча Луческу назвал стартовый состав своей команды на очередной матч в Турции. Сегодня киевляне проведут встречу с середняком чемпионата Черногории, "Рударом" из Плевли. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по Киеву.
"Динамо" (старт): Бущан, Дубинчак, Сирота, Бурда, Кендзёра, Бражко, Гармаш, де Пена, Антюх, Вербич, Кулач.
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Заметим, что для чемпиона Украины это будет уже восьмой товарищеский поединок этой зимой. В Турции команда Мирчи Луческу разгромила "Лудогорец" (4:1), одержала волевую победу над "Чукаричками" (3:2) и сыграла вничью с "Левски" (1:1).
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