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Стеценко: За Коноплянку была назначена конкретная сумма. Представители Ливерпуля были с ней не согласны

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансфер в своё время так и не состоялся

Стеценко: За Коноплянку была назначена конкретная сумма. Представители Ливерпуля были с ней не согласны

Фото: UA-Футбол/Автор - Валерий Мякотенко

Новина українською

Генеральный директор ФК "Днепр" Андрей Стеценко рассказал, что в своё время вингером клуба Евгением Коноплянкой интересовался "Ливерпуль", а его представители даже прилетали в Днепр. Но переход так и не состоялся из-за финансовых разногласий между сторонами.

"За Коноплянку, которого хотел купить "Ливерпуль", была назначена конкретная сумма. Англичане с ответом тянули до последнего. Потом их представители на частном самолете прилетели к нам на заключительную стадию переговоров. В случае положительного исхода Коноплянка должен был улететь с ними.

С той цифрой, которую им озвучили, они были не согласны. Возможно, думали, что частный самолет, произведет какое-то впечатление. Покажет серьезность их намерений. Не произвел. Клуб не пошел на понижение цены. В итоге улетели они ни с чем", - цитирует функционера FanDay.net.

Напомним, что Коноплянка покинул ФК "Днепр" летом 2015 года и перебрался в "Севилью".

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Стеценко ФК Днепр
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Источник:
FanDay.net

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Комментарии (2)
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Djarik87 (Киевская область)
07.02.2022 в 17:53
Важа жадность вас же и оставила ни с чем. Так вам и надо!
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friday13 (Львів)
07.02.2022 в 17:14
ну і хто виграв від цього? хіба ліверпуль. а могли заробити млн 15
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