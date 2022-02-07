Стеценко: За Коноплянку была назначена конкретная сумма. Представители Ливерпуля были с ней не согласны

Генеральный директор ФК "Днепр" Андрей Стеценко рассказал, что в своё время вингером клуба Евгением Коноплянкой интересовался "Ливерпуль", а его представители даже прилетали в Днепр. Но переход так и не состоялся из-за финансовых разногласий между сторонами.

"За Коноплянку, которого хотел купить "Ливерпуль", была назначена конкретная сумма. Англичане с ответом тянули до последнего. Потом их представители на частном самолете прилетели к нам на заключительную стадию переговоров. В случае положительного исхода Коноплянка должен был улететь с ними. С той цифрой, которую им озвучили, они были не согласны. Возможно, думали, что частный самолет, произведет какое-то впечатление. Покажет серьезность их намерений. Не произвел. Клуб не пошел на понижение цены. В итоге улетели они ни с чем", - цитирует функционера FanDay.net.

Напомним, что Коноплянка покинул ФК "Днепр" летом 2015 года и перебрался в "Севилью".