Шаран: Сейчас я понимаю состояние футболистов, потому что им действительно очень тяжело

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран рассказал, как проходят сборы его команды.

"Мы много работали на штучном поле. Было много общей выносливости. Приехав сюда, погода не позволяла работать нам на футбольном поле. Буквально один раз поработали и сыграли один матч с неплохой польской командой, которая находится на первом месте в первой лиге. Сыграли 1:1 . Было видно, что ребята выдержали буквально 30 минут как в первом, так и во втором тайме, потому что играли двумя составами.

Сейчас я понимаю состояние футболистов, потому что им действительно очень тяжело. Все из-за смены грунта. Надеюсь, что в дальнейшем они будут набирать кондиции, которые позволят в чемпионате неплохо проводить поединки", — подытожил Шаран.