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Сидорчук: На сборах больше голова устает

Премьер-лига
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(1 голосов)

Капитан киевлян рассказал о зимних сборах команды

Сидорчук: На сборах больше голова устает

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о том, как проходят сборы команды в Турции.

– На сборах больше голова устает. Физически вроде бы нормально уже готовы. Труднее всего было на пятый день сбора здесь, когда была игра с "Левски" – это был самый трудный день в плане психологии. А так день отдохнули, после чего тренировка была в радость.

– Перед выходным было впечатление, что команда немного устала. Было ли это на самом деле?

– Я бы не сказал, что физически мы были уставшие. Даже наоборот – судя по тому объему работы, который мы выполнили в матче с "Левски", сделали больше всего, больше пробежали, чем в любой другой игре на обоих сборах. Так что дело не в физических кондициях, а больше в психологии.

– Часто у "Динамо" по две тренировки в день, в день матчей занятие еще и утром. Футболисты физически справляются с этим?

– Да, вполне нормально. К этому нужно было привыкнуть. Мистер работает уже полтора года в "Динамо", и мы нормально относимся к этому. То же касается и матча в день прилета – это восприняли вполне нормально.

- Ощущается ли разница между сборами в Испании и Турции? Где лучше климатические условия, инфраструктура?

- В Испании было приятнее – это касается и погоды, и качества полей. Здесь же есть больше возможностей, чтобы варьировать спарринг-партнеров. Но, в целом, грех жаловаться, ведь в Украине таких полей, как в Турции, мы бы не нашли. Если же сравнивать Испанию и Турцию, то условия для тренировок были лучше на Пиренеях.

– "Динамо" пытается подбирать соперников, с которыми неоднократно играло на сборах…

- Не думаю, что подбираются какие-то конкретные соперники или кто-то сидит и рассчитывает, с кем нам удобно было бы сыграть, а с кем – нет. Сейчас еще коронавирус "гуляет" и вносит свои коррективы.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
07.02.2022 в 20:03
фух, значить міски таки пристуні..
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fato30
07.02.2022 в 19:36
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