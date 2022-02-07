Калитвинцев: Задолженность в Десне была за четыре месяца - я ничего не получил

Футболист "Александрии" Владислав Калитвинцев прокомментировал свой уход из " Десны ".

"Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за "Александрию". Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Чуть позже будет уже какая-то ясность. Представители "Десны" говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит я был прав.

Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил", — сказал Калитвинцев.