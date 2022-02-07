Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев: Задолженность в Десне была за четыре месяца - я ничего не получил
У хавбека остаются неразрешённые финансовые вопросы с черниговским клубом
Фото: ФК Десна
Футболист "Александрии" Владислав Калитвинцев прокомментировал свой уход из "
"Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за "Александрию". Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Чуть позже будет уже какая-то ясность. Представители "Десны" говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит я был прав.
Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил", — сказал Калитвинцев.
Отметим, что Калитвинцев подписал контракт с "Александрией" до лета 2024 года. В первой части сезона Владислав выступал в составе черниговской "Десны", с которой расторг соглашение из-за невыплаты зарплаты.
Популярное сейчас
- Садио не забил. В финале КАН Салах шепотом подсказал голкиперу Египта, как отбивать пенальти Мане
- У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- К Динамо на сборах присоединился 17-летний вратарь
- Колос представил новичков, Давид в Металлисте. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО