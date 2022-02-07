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Калитвинцев: Задолженность в Десне была за четыре месяца - я ничего не получил

Премьер-лига
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(2 голосов)

У хавбека остаются неразрешённые финансовые вопросы с черниговским клубом

Калитвинцев: Задолженность в Десне была за четыре месяца - я ничего не получил

Фото: ФК Десна

Новина українською

Футболист "Александрии" Владислав Калитвинцев прокомментировал свой уход из "Десны".

"Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за "Александрию". Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Чуть позже будет уже какая-то ясность. Представители "Десны" говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит я был прав.

Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил", — сказал Калитвинцев.

Отметим, что Калитвинцев подписал контракт с "Александрией" до лета 2024 года. В первой части сезона Владислав выступал в составе черниговской "Десны", с которой расторг соглашение из-за невыплаты зарплаты.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
07.02.2022 в 18:03
4 месяца - это сейчас почти не задолженность...
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