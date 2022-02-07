Цыганык: Суркис сказал, что на сегодняшний момент никаких трансферов в Динамо не планируется

Киевское " Динамо " в ближайшее время не планирует совершать никаких трансферов. Об этом, ссылаясь на президента киевлян Игоря Суркиса, рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Я сегодня разговаривал с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, и он сказал, что на сегодняшний момент никаких трансферов не планируется.

Никто не готов сейчас тратить деньги, подготовка к покупкам не ведется.

Игроки должны вернуться со сборов, после чего состоится встреча президента и тренера, на которой и будет обсуждаться кадровый потенциал команды.

Я думаю, что если ждать трансферов от Динамо – то под конец трансферного окна, когда уже упадет ажиотаж и цены на игроков.

По поводу бразильцев, о которых пишут в СМИ – насколько я понимаю, что в клуб вообще не приходила информация по этим двум игрокам.