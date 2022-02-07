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Цыганык: Суркис сказал, что на сегодняшний момент никаких трансферов в Динамо не планируется

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Пока что закупаться киевляне не планируют

Цыганык: Суркис сказал, что на сегодняшний момент никаких трансферов в Динамо не планируется

Новина українською

Киевское "Динамо" в ближайшее время не планирует совершать никаких трансферов. Об этом, ссылаясь на президента киевлян Игоря Суркиса, рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Я сегодня разговаривал с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, и он сказал, что на сегодняшний момент никаких трансферов не планируется.

Никто не готов сейчас тратить деньги, подготовка к покупкам не ведется.

Игроки должны вернуться со сборов, после чего состоится встреча президента и тренера, на которой и будет обсуждаться кадровый потенциал команды.

Я думаю, что если ждать трансферов от Динамо – то под конец трансферного окна, когда уже упадет ажиотаж и цены на игроков.

По поводу бразильцев, о которых пишут в СМИ – насколько я понимаю, что в клуб вообще не приходила информация по этим двум игрокам.

Центрбек из "Шерифа" – его предлагали. Предлагали еще летом, предлагают и сейчас, но это больше работа агентов, чем интерес клуба", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
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fato30
07.02.2022 в 19:36
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Djarik87 (Киевская область)
07.02.2022 в 19:12
Как и предполагалось, 20 лямов за Миколенко пошли не на команду, а в карман Сурку
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
07.02.2022 в 19:51
В казино в Монако спустит
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+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
07.02.2022 в 20:04
Или Гармашу в деберц проиграл...
0
0
vlotko (Броди)
07.02.2022 в 20:15
Ці 20 млн виплачують не зразу, а частинами на протязі певного часу. Ясно, що вони не підуть на трансфери, а підуть на покриття витрат за попередні роки, адже заробітків суттєвих не було. А 40-50 млн треба викладати кожного року.
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0
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Dimoncho (Kharkiv)
07.02.2022 в 19:08
очередной подкаст рубрики El Balabollo
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+2
0
kuko (Lviv)
07.02.2022 в 20:02
В главной роли Balabollo - El Циганик..
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0
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