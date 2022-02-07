Цыганык: Суркис сказал, что на сегодняшний момент никаких трансферов в Динамо не планируется

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Djarik87 (Киевская область)
07.02.2022 в 19:12
Как и предполагалось, 20 лямов за Миколенко пошли не на команду, а в карман Сурку
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таврия19752009 (симферополь)
07.02.2022 в 19:51
В казино в Монако спустит
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oleg.m.3972 (Харьков)
07.02.2022 в 20:04
Или Гармашу в деберц проиграл...
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vlotko (Броди)
07.02.2022 в 20:15
Ці 20 млн виплачують не зразу, а частинами на протязі певного часу. Ясно, що вони не підуть на трансфери, а підуть на покриття витрат за попередні роки, адже заробітків суттєвих не було. А 40-50 млн треба викладати кожного року.