Суркис: Пребывание группы игроков в Черноморце влетало мне в копеечку

Президент " Динамо " Игорь Суркис в интервью "ТаТоТаке" поделился мыслями об отмене чемпионата Украины среди молодежных команд.

- В своем недавнем интервью вы сказали, что отмена турнира молодежных команд это бандитизм. Потом выяснилось, что в феврале 2020-го "Динамо" голосовало "за" отмену. Как это объяснить?

– На тот момент это выглядело так, как будто сверху было спущено указание – реформировать турнир U-21 и создать женские команды. В какой-то степени, клубы были поставлены перед фактом.

- Но ведь было голосование.

– Эта тема поднималась и в прошлом году. Я специально уточнил детали у нашего представителя (речь, видимо, идет о Сергее Мохнике. – прим.), и он сказал мне, что в 2021-м голосования не было. Все ограничилось обсуждением представителей клубов.

- Окей. Но, как сказали бы в Одессе, почему вы не подняли хипеж летом 2021-го, перед началом сезона?

– Мы собирались заявлять вторую команду в первую лигу. Но когда в "Черноморец" пришел Юрий Мороз и попросил 15-16 игроков динамовской молодежки, вопрос был снят.

- То, что сейчас из 16 в Одессе осталось трое, для вас драма?

– Нет. Ситуация не критичная. Нужно помнить, что пребывание этой группы игроков в "Черноморце" влетало мне в копеечку – "Динамо" выплачивало большую часть их зарплаты, а ставки были немаленькие.

Теперь же мы отдаем игроков в бесплатные аренды – в тот же "Черноморец", в "Ворсклу", в "Зарю"… Совсем недавно решилась судьба Исаенко. Он возвращается в "Колос", где проведет год – также на правах аренды.

Суть моей мысли в том, что сейчас все изменилось только для нас, а через сезон взвоют все клубы УПЛ. У нас будет перенасыщение молодыми игроками, которые вырастут из U-19 и которым нужно будет предоставлять практику в других турнирах.

В нашем случае, те же Волошин, Бражко, Диалло, Царенко к тому моменту станут игроками с серьезными финансовыми аппетитами. Далеко не каждый клуб премьер-лиги сможет их удовлетворить. Если, конечно, кто-то из них не перейдет в нашу первую команду.

- Все ли 16 игроков из числа тех, кто осенью играл в Одессе, трудоустроены?

– Практически. На данный момент (эта беседа состоялась на прошлой неделе. – прим.) не устроены только Кучерук и Кадири.