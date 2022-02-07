Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Пребывание группы игроков в Черноморце влетало мне в копеечку
Президент Динамо пояснил свою позицию по отмене чемпионата U-21 и аренде молодых игроков в Черноморец
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "
-
– На тот момент это выглядело так, как будто сверху было спущено указание – реформировать турнир U-21 и создать женские команды. В какой-то степени, клубы были поставлены перед фактом.
- Но ведь было голосование.
– Эта тема поднималась и в прошлом году. Я специально уточнил детали у нашего представителя (речь, видимо, идет о Сергее Мохнике. – прим.), и он сказал мне, что в 2021-м голосования не было. Все ограничилось обсуждением представителей клубов.
- Окей. Но, как сказали бы в Одессе, почему вы не подняли хипеж летом 2021-го, перед началом сезона?
– Мы собирались заявлять вторую команду в первую лигу. Но когда в "Черноморец" пришел Юрий Мороз и попросил 15-16 игроков динамовской молодежки, вопрос был снят.
- То, что сейчас из 16 в Одессе осталось трое, для вас драма?
– Нет. Ситуация не критичная. Нужно помнить, что пребывание этой группы игроков в "Черноморце" влетало мне в копеечку – "Динамо" выплачивало большую часть их зарплаты, а ставки были немаленькие.
Теперь же мы отдаем игроков в бесплатные аренды – в тот же "Черноморец", в "Ворсклу", в "Зарю"… Совсем недавно решилась судьба Исаенко. Он возвращается в "Колос", где проведет год – также на правах аренды.
Суть моей мысли в том, что сейчас все изменилось только для нас, а через сезон взвоют все клубы УПЛ. У нас будет перенасыщение молодыми игроками, которые вырастут из U-19 и которым нужно будет предоставлять практику в других турнирах.
В нашем случае, те же Волошин, Бражко, Диалло, Царенко к тому моменту станут игроками с серьезными финансовыми аппетитами. Далеко не каждый клуб премьер-лиги сможет их удовлетворить. Если, конечно, кто-то из них не перейдет в нашу первую команду.
- Все ли 16 игроков из числа тех, кто осенью играл в Одессе, трудоустроены?
– Практически. На данный момент (эта беседа состоялась на прошлой неделе. – прим.) не устроены только Кучерук и Кадири.
Популярное сейчас
- Колос представил новичков, Давид в Металлисте. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Названы лучший игрок, лучший вратарь и бомбардир Кубка африканских наций
- Садио не забил. В финале КАН Салах шепотом подсказал голкиперу Египта, как отбивать пенальти Мане
- У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО