  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Пребывание группы игроков в Черноморце влетало мне в копеечку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Пребывание группы игроков в Черноморце влетало мне в копеечку

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Динамо пояснил свою позицию по отмене чемпионата U-21 и аренде молодых игроков в Черноморец

Суркис: Пребывание группы игроков в Черноморце влетало мне в копеечку

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью "ТаТоТаке" поделился мыслями об отмене чемпионата Украины среди молодежных команд.

- В своем недавнем интервью вы сказали, что отмена турнира молодежных команд это бандитизм. Потом выяснилось, что в феврале 2020-го "Динамо" голосовало "за" отмену. Как это объяснить?

– На тот момент это выглядело так, как будто сверху было спущено указание – реформировать турнир U-21 и создать женские команды. В какой-то степени, клубы были поставлены перед фактом.

- Но ведь было голосование.

– Эта тема поднималась и в прошлом году. Я специально уточнил детали у нашего представителя (речь, видимо, идет о Сергее Мохнике. – прим.), и он сказал мне, что в 2021-м голосования не было. Все ограничилось обсуждением представителей клубов.

- Окей. Но, как сказали бы в Одессе, почему вы не подняли хипеж летом 2021-го, перед началом сезона?

– Мы собирались заявлять вторую команду в первую лигу. Но когда в "Черноморец" пришел Юрий Мороз и попросил 15-16 игроков динамовской молодежки, вопрос был снят.

- То, что сейчас из 16 в Одессе осталось трое, для вас драма?

– Нет. Ситуация не критичная. Нужно помнить, что пребывание этой группы игроков в "Черноморце" влетало мне в копеечку – "Динамо" выплачивало большую часть их зарплаты, а ставки были немаленькие.

Теперь же мы отдаем игроков в бесплатные аренды – в тот же "Черноморец", в "Ворсклу", в "Зарю"… Совсем недавно решилась судьба Исаенко. Он возвращается в "Колос", где проведет год – также на правах аренды.

Суть моей мысли в том, что сейчас все изменилось только для нас, а через сезон взвоют все клубы УПЛ. У нас будет перенасыщение молодыми игроками, которые вырастут из U-19 и которым нужно будет предоставлять практику в других турнирах.

В нашем случае, те же Волошин, Бражко, Диалло, Царенко к тому моменту станут игроками с серьезными финансовыми аппетитами. Далеко не каждый клуб премьер-лиги сможет их удовлетворить. Если, конечно, кто-то из них не перейдет в нашу первую команду.

- Все ли 16 игроков из числа тех, кто осенью играл в Одессе, трудоустроены?

– Практически. На данный момент (эта беседа состоялась на прошлой неделе. – прим.) не устроены только Кучерук и Кадири.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...