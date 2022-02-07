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Днепр-1 подпишет двух бразильцев и работает над трансфером опорника из Франции

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб продолжает работу на трансферном рынке

Днепр-1 подпишет двух бразильцев и работает над трансфером опорника из Франции

Фото: Днепр-1

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о возможном усилении "Днепра-1" во время зимнего трансферного окна.

"На данном этапе "Днепр-1" ведет переговоры с опорным хавбеком, ныне выступающим во французской Лиге 1. Пока это еще не финализированный процесс, но вполне возможно, что опорный хавбек из Лиги 1 переедет в "Днепр-1". Кто он? Я думаю, в ближайшее время мы узнаем, если подпишут этого футболиста.

Также берутдвух бразильцев. Это Габриэль Бусанелло – левый защитник "Шапекоэнсе". Аренда с правом выкупа. Это квалифицированный футболист и он должен создать конкуренцию Вантуху.

По поводу другого бразильца. Это Фелипе Перес из португальского "Морейренсе". Это правый вингер и здесь прямая покупка. В ближайшее время будет объявлено о трансфере этого футболиста.

До окончания трансферного окна, я думаю, что будут финализированы все моменты и эти три футболиста могут выступать в составе "Днепра-1", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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