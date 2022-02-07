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Днепр-1 подпишет двух бразильцев и работает над трансфером опорника из Франции
Клуб продолжает работу на трансферном рынке
Фото: Днепр-1
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о возможном усилении "
"На данном этапе "Днепр-1" ведет переговоры с опорным хавбеком, ныне выступающим во французской Лиге 1. Пока это еще не финализированный процесс, но вполне возможно, что опорный хавбек из Лиги 1 переедет в "Днепр-1". Кто он? Я думаю, в ближайшее время мы узнаем, если подпишут этого футболиста.
Также берутдвух бразильцев. Это Габриэль Бусанелло – левый защитник "Шапекоэнсе". Аренда с правом выкупа. Это квалифицированный футболист и он должен создать конкуренцию Вантуху.
По поводу другого бразильца. Это Фелипе Перес из португальского "Морейренсе". Это правый вингер и здесь прямая покупка. В ближайшее время будет объявлено о трансфере этого футболиста.
До окончания трансферного окна, я думаю, что будут финализированы все моменты и эти три футболиста могут выступать в составе "Днепра-1", - сказал Цыганык.
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