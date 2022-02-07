Григорчук вернул в тренерский штаб Черноморца менеджера команды

Главный тренер одесского " Черноморца " Роман Григорчук продолжает укреплять тренерский штаб команды.

Его штаб пополнился также еще одним человеком, возможности которого известны Григорчуку со времен первой каденции в клубе — Андреем Черновым.

С 2005 года он на протяжении пятнадцати лет работал в "Черноморце" в роли администратора, главного администратора и заместителя генерального директора. После полуторагодичного перерыва Чернов вернулся в одесский клуб, приступив к выполнению обязанностей менеджера.

Напомним, что Григорчук возглавил команду этой зимой. По итогам осенней части сезона команда занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.