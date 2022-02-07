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Григорчук вернул в тренерский штаб Черноморца менеджера команды
Андрей Чернов ранее долго и продуктивно работал в одесском клубе
фото - Валерій М'якотенко
Главный тренер одесского "
Его штаб пополнился также еще одним человеком, возможности которого известны Григорчуку со времен первой каденции в клубе — Андреем Черновым.
С 2005 года он на протяжении пятнадцати лет работал в "Черноморце" в роли администратора, главного администратора и заместителя генерального директора. После полуторагодичного перерыва Чернов вернулся в одесский клуб, приступив к выполнению обязанностей менеджера.
Напомним, что Григорчук возглавил команду этой зимой. По итогам осенней части сезона команда занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.
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