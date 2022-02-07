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Григорчук вернул в тренерский штаб Черноморца менеджера команды

Премьер-лига
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(1 голосов)

Андрей Чернов ранее долго и продуктивно работал в одесском клубе

Григорчук вернул в тренерский штаб Черноморца менеджера команды

фото - Валерій М'якотенко

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук продолжает укреплять тренерский штаб команды.

Его штаб пополнился также еще одним человеком, возможности которого известны Григорчуку со времен первой каденции в клубе — Андреем Черновым.

С 2005 года он на протяжении пятнадцати лет работал в "Черноморце" в роли администратора, главного администратора и заместителя генерального директора. После полуторагодичного перерыва Чернов вернулся в одесский клуб, приступив к выполнению обязанностей менеджера.

Напомним, что Григорчук возглавил команду этой зимой. По итогам осенней части сезона команда занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2022 в 22:03
Уберите Паста-Штогрина это не игроки --пригласите Безбородько нападающего и нормального вратаря --противно смотреть на их игру а 27 игра с Мариком а команды нет и это не товарищеские игры а УПЛ --ГРИ определись составом -будете так играть стадион будет пустой
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