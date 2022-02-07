Полесье - Черноморец 1:1 (пен. 5:4). Одесское невезение

Начать нужно с главного. Готовы? Александра Усика не было. Боксер сегодня не попал ни в основной состав, ни в список резервистов, и даже среди вип-гостей, лица которых столь часто мелькали во время матча, чемпион мира по боксу замечен не был. Его отсутствие, вероятно, отбавляло количество зрителей и количество комментариев после самого матча, но для нас это, возможно, было плюсом, поскольку появлялась возможность говорить о футболе, и только о нем одном. Давайте начинать.

Составами удивили оба наставники. Во-первых, изменений практические не было. Юрий Калитвинцев обновил немного линию атаки, выпустив одновременно Кисленко, Шастала и Янакова. Роман Григорчук пошел дальше. По сравнении с игрой против "Металлиста", он внес лишь два изменения, и оба вынужденные. Русин и Юсов сегодня отдыхали, а на их местах оказались Петков и Морозюк. В остальном - same thing. И что это, как не намек на основной состав от нового/старого тренера одесситов? Судя по всему, Гио и Брагару придется привыкать к новой роли фулбеков.

Первые минут матча прошли при небольшой преимуществе "Полесья". Житомиряне не уступали во владении, старались атаковать и даже забили после стандарта. И после офсайда, а потому взятие ворот отменили. Прыти у перволигового лидера Winter Cup хватило минут на 6. Далее парадом командовала команда Григорчука. И делала это красиво, эстетично. Был контроль мяча, были короткие передачи, моменты и очень опасные моменты. Вспомним три из них. В первом в штанге правой ногой (читай - нерабочей) пробил Цитаишвили. Это он сделал после сольного прохода. Залети - было бы красиво. После два супершанса прировняли к нулю два новичка - Цонев не сложился после навеса Кузыка, Мартинович не замкнул пас Брагару, находясь возле пустых ворот. По нашим подсчетам - 3:0. На деле - нули.

Под конец тайма активностью отличились и подопечные Калитвинцева. Наиболее реальный шанс для взятия ворот им удалось создать после ошибки Гио (прирожденный вингер, забыв что он отныне фулбек, полез на четвертых и потерял в неравном бою мяч), однако Паст выручил после удара Шастала, а Шаповал на добивании сыграл неважно. Так команды и ушли на перерыв.

После, как и подобает многим другие товарищеским матчам, наставники провели серию замен. Полный список приводить не будем, а скажем лишь об одной. Сухоцкий заменил Морозюка, что повлекло запустило цепочку событий. Артем ушел на левый фланг обороны, Гио перешел в атаку на правый, откуда, собственно, и открыл счет. Сработала его связка с Пожегом, правда до перерыва они взаимодействовали на одном крыле, а после перерыва оказались на противоположных. Пожег протащил мяч слева, нашел в штрафной Гио, тот справился с Власюком, а после левой зарядил в девять. Получилось красиво.

Если первый тайм радовал задором и моментами, то во втором весь запал потерялся. Кто знает, виной тому стала усталость, замены или забитый гол, но в целом после перерыва особых моментов мы вспомнить не можем. "Полесье" пыталось игру вести, однако одесситы все равно были опаснее, казались более зрелыми. В товарищеских матчах может случиться всякое, но не покидало ощущение, что скорее "моряки" преимущество удвоят, нежели "Полесье" счет сравняет. Но чуйка подводит всех, и нас, в том числе. Финальный штурм команды Калитвинцева принес результат - Гитченко оказался в штрафной соперника, где и замкнул головой навес товарища. 1:1. И вновь "моряки" теряют все перед самым финальным свистком.

Пошли пенальти, и на этот раз, в отличие от игры против "Металлиста", хватало игроков, бьющих неважно - не забили Будковский и Бобко. Но оба они померкли на фоне Мартиновича, который ударил не по правилам (ложный замах), не получив права на вторую попытку. По итогу, Батагов забил следующим ударом, принеся Житомиру победу в серию. Вот такое одесское невезение - вести перед финальным отрезком и все потерять. Опять. Благо матч был неофициальным, здесь ошибки не бывают роковыми.

Winter Cup 2022, 2-й тур

7 февраля, Турция

"Полесье" - "Черноморец" 1:1 (пен. 5:4)

Гол: Гитченко 88 - Цитаишвили 55

"Полесье": Яшков (Кудрик 46) - Гитченко, Батагов, Нестеров (Власюк 46) - Огиря (Бабенко 68) - Шаповал, Янаков Шастал (Козак 46), Морозко (Чередниченко 76) - Кисленко (Будковский 46), Грицук

"Черноморец": Паст - Брагару (Путря 81), Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили - Кравченко (Михайленко 81), Цонев (Эрнандес 68), Кузык (Бобко 73) - Морозюк (Сухоцкий 46), Петков (Штогрин 46), Пожег