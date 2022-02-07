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Один день, два матча, две победы. Львов в понедельник сыграл два спарринга

Премьер-лига
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Львовяне разошлись

Один день, два матча, две победы. Львов в понедельник сыграл два спарринга

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

В понедельник, 7 февраля, Львов на сборах в Турции провел два спарринга.

Утром львовяне обыграли румынскую Чиксереду (3:1), а вечером померялись силами с грузинской командой Шукура (второй дивизион чемпионатов Грузии).

Вечерняя игра получилась не столь насыщенной, как утренняя. В целом, Львов имел преимущество, но забил лишь раз – в концовке матча, на 80-й минуте, забил Довгий.

В итоге, все так и закончилось минимальной победой подопечных Дулуба.

Львов – Шукура (Кобулети, Грузия)

Гол: Довгий (80)

Стартовый состав Львова: Илющенков, Муравский, Романчук, Драме, Довгий, Крушинский, Ременяк, Грисьо, Мышенко, Бусько, Бугай

Замены Львова: Зозуля, Лека, Семенив (просмотр), Ныч, Чиряк (просмотр), Давыдов

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В статье: ФК Львов
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