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Один день, два матча, две победы. Львов в понедельник сыграл два спарринга
Львовяне разошлись
instagram.com/lviv.fc
В понедельник, 7 февраля, Львов на сборах в Турции провел два спарринга.
Утром львовяне
Вечерняя игра получилась не столь насыщенной, как утренняя. В целом, Львов имел преимущество, но забил лишь раз – в концовке матча, на 80-й минуте, забил Довгий.
В итоге, все так и закончилось минимальной победой подопечных Дулуба.
Львов – Шукура (Кобулети, Грузия)
Гол: Довгий (80)
Стартовый состав Львова: Илющенков, Муравский, Романчук, Драме, Довгий, Крушинский, Ременяк, Грисьо, Мышенко, Бусько, Бугай
Замены Львова: Зозуля, Лека, Семенив (просмотр), Ныч, Чиряк (просмотр), Давыдов
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