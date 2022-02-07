Минай на сборах проиграл чемпиону Узбекистана

В понедельник, 7 февраля, Минай провел свой второй спарринг на турецких сборах. В соперниках закарпатской команды был действующий чемпион Узбекистана Пахтакор.

В первом тайме украинская команда имела преимущество, создала несколько хороших моментов, в то же время их не реализовав.

После перерыва веселее выглядел уже Пахтакор, однако с реализацией у узбеков тоже было не все хорошо.

В итоге, все решилось в концовке матча – в ворота Миная был назначен пенальти за игру рукой, который и реализовал̶ С̶е̶л̶е̶з̶н̶е̶в̶ игрок Пахтакора. 0:1.

Свой следующий матч Минай проведет 10 февраля – встретится с клубом Дила из Грузии.

Минай – Пахтакор 0:1

Гол: (75 мин, с пенальти)