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Минай на сборах проиграл чемпиону Узбекистана
Все решил удар с пенальти
Фото: ФК Минай
В понедельник, 7 февраля,
В первом тайме украинская команда имела преимущество, создала несколько хороших моментов, в то же время их не реализовав.
После перерыва веселее выглядел уже Пахтакор, однако с реализацией у узбеков тоже было не все хорошо.
В итоге, все решилось в концовке матча – в ворота Миная был назначен пенальти за игру рукой, который и реализовал̶ С̶е̶л̶е̶з̶н̶е̶в̶ игрок Пахтакора. 0:1.
Свой следующий матч Минай проведет 10 февраля – встретится с клубом Дила из Грузии.
Минай – Пахтакор 0:1
Гол: (75 мин, с пенальти)
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