Гусев: В матче с Рударом игроки Динамо хотели сыграть красиво

Ассистент главного тренера "Динамо" прокомментировал матч "бело-синих" с черногорским "Рударом" (1:0) .

- Сегодня был идеальный соперник для контрольной игры – "Динамо" получило возможность испробовать множество комбинаций в атаке?

- Да, было много хороших комбинаций, особенно во втором тайме. Но, к сожалению, мы не доводили многие из них до ударов. В этом плане нужно прибавить. В перерыве мы скорректировали игру, потому что, действительно, были и хорошие комбинации, и подходы к воротам, но наши игроки немного переигрывали.

- Почему "Динамо" нечасто било по воротам?

- Как я уже сказал, мы в перерыве сказали, что было мало ударов. Ребята, наверное, хотели сыграть красиво. Но не всегда это получается. Но мы выиграли, причем забили гол после красивой комбинации – с пропуском мяча, пасом на третьего. В этом ключе будем продолжать работать.

- Витиньо раскрылся на этих сборах, прибавляет с каждой игрой. Он полностью адаптировался за те полгода, что он в команде?

- От него ждут как раз такой игры, какую он сейчас показывает. Думаю, это не предел, ему есть куда стремиться, есть куда расти. Мы с нетерпением ждем, что он в каждой игре будет так же приносить пользу команде.

- Нагрузка на сборе постепенно будет снижаться, больше внимания будет уделяться восстановлению?

- Пока нет, вчера у нас было две тренировки. Сегодня игра по тайму для каждого игрока, завтра тоже игра. На послезавтра запланирована одна тренировка, затем снова игра. Пока я бы не сказал, что мы снизили нагрузки. После матча в четверг ребята полетят в Киев, получат два выходных. После этого уже начнется более игровой цикл. Через день будут играть, получать больше игрового времени. Наверное, уже не по тайму, а больше. А ближе к чемпионату постараемся вывести игроков на максимальный уровень.

- Завтрашний спарринг-партнер "Динамо" существенно отличается от сегодняшнего... План на игру команды корректируется в зависимости от стиля игры соперника, его уровня?

- Нет, мы отрабатываем в контрольных матчах свои схемы, свои игровые связи. Как видите, Мистер в каждой игре использует сочетания разных исполнителей, разные связи. Посредством этих игр мы готовим команду к чемпионату.