Вирт: Украинские игроки за 70-80 тысяч в Верес не пойдут

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт рассказал о трудностях работы на украинском трансферном рынке.

"Если брать украинских футболистов, то они уже конечно плюс-минус за 70-80 тысяч сюда не придут. Конечно, нужно платить в два, а то и больше раз, чтобы брать действительно квалифицированных футболистов. Мы еще можем брать футболистов из заграницы, нужно хорошо смотреть, мониторить.

Я думаю, что за порядка пяти-восьми тысяч долларов зарплаты мы можем брать действительно квалифицированных футболистов. Если мы будем брать даже просто СНГ: Казахстан, Армению, Прибалтику, Беларусь, то можем действительно на более-менее финансовые условия футболистов своих сборных приглашать", - сказал Вирт.