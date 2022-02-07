Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Украинские игроки за 70-80 тысяч в Верес не пойдут
Поэтому клуб подписывает легионеров
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер "
"Если брать украинских футболистов, то они уже конечно плюс-минус за 70-80 тысяч сюда не придут. Конечно, нужно платить в два, а то и больше раз, чтобы брать действительно квалифицированных футболистов. Мы еще можем брать футболистов из заграницы, нужно хорошо смотреть, мониторить.
Я думаю, что за порядка пяти-восьми тысяч долларов зарплаты мы можем брать действительно квалифицированных футболистов. Если мы будем брать даже просто СНГ: Казахстан, Армению, Прибалтику, Беларусь, то можем действительно на более-менее финансовые условия футболистов своих сборных приглашать", - сказал Вирт.
Популярное сейчас
- Колос представил новичков, Давид в Металлисте. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Суркис отказался продавать Цитаишвили в клуб МЛС
- "Мог обеспечить несколько поколений своей семьи". Экс-партнер Малиновского – о предложении Ньюкасла
- К Динамо на сборах присоединился 17-летний вратарь
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО