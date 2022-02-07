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Вирт: Украинские игроки за 70-80 тысяч в Верес не пойдут

Премьер-лига
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Вирт: Украинские игроки за 70-80 тысяч в Верес не пойдут

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о трудностях работы на украинском трансферном рынке.

"Если брать украинских футболистов, то они уже конечно плюс-минус за 70-80 тысяч сюда не придут. Конечно, нужно платить в два, а то и больше раз, чтобы брать действительно квалифицированных футболистов. Мы еще можем брать футболистов из заграницы, нужно хорошо смотреть, мониторить.

Я думаю, что за порядка пяти-восьми тысяч долларов зарплаты мы можем брать действительно квалифицированных футболистов. Если мы будем брать даже просто СНГ: Казахстан, Армению, Прибалтику, Беларусь, то можем действительно на более-менее финансовые условия футболистов своих сборных приглашать", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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