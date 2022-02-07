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Днепр-1 и Заря предлагают Мариуполю компенсацию за зимние трансферы Чоботенко и Мишнева

Премьер-лига
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Летом игроки покинут Мариуполь бесплатно

Днепр-1 и Заря предлагают Мариуполю компенсацию за зимние трансферы Чоботенко и Мишнева

Фото: ФК Мариуполь

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Как уже сообщалось ранее, защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко подписал предварительный контракт с клубом "Днепр-1". Футболист должен присоединиться к днеппровской команде летом 2022 года.

При этом, как сообщает журналист Игорь Цыганык, "Днепр-1" также работает в том направлении, чтобы Чоботенко переехал в днепровский клуб уже зимой.

Как сообщает инсайдер, днепряне предложили азовцам за игрока 100 тысяч евро.

Такая же ситуация и с хавбеком "Мариуполя" Дмитрием Мишневым.

Он также уже подписал предварительный контракт с "Зарей" и перейдет в клуб летом. Сейчас "Заря" также ведет переговоры по поводу компенсации за трансфер футболиста этой зимой.

"Мариуполь" пока что не дал ответа на эти предложения.

Напомним, что Чоботенко выступает за "Мариуполь" с лета 2018-го года. За это время он отыграл 84 матча и забил четыре гола.

Мишнев, в свою очередь, воспитанник "Мариуполя", за первую команду азовцев играет с 2011 года. На его счета 233 матча, 17 голов и 25 ассистов.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Дмитрий Мишнёв Сергей Чоботенко СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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