Ингулец на сборах обыграл грузинскую Дилу

Ингулец провел свой очередной спарринг на сборах в Турции. В понедельник, 7 февраля, команда из Петрова сыграла с грузинским клубом Дила.

В целом, игра была равной, команды смело играли на атаку, но вот с реализацией было получчше у украинцев.

В первом тайме голом после передачи Запорожца отличился Артем Ситало, а во втором мяч на свой счет после передачи Ильи Цуркана записал Иван Головкин.

Следующий спарринг Ингулец проведет против польского Медзя 10 февраля.

Ингулец – Дила (Гори, Грузия) 2:0

Голы: Ситало (20), Головкин (67)

Стартовый состав Ингульца: Кучер, Полегенько, Ковалев, Жоао Алвес, Смоляков, Коробенко, Клименко, Запорожец, Антви, Сакив, Ситало