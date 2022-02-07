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Ингулец на сборах обыграл грузинскую Дилу

Премьер-лига
(1 голосов)

Петровцы забили по голу в каждом тайме

Ингулец на сборах обыграл грузинскую Дилу

inhulets.com

Новина українською

Ингулец провел свой очередной спарринг на сборах в Турции. В понедельник, 7 февраля, команда из Петрова сыграла с грузинским клубом Дила.

В целом, игра была равной, команды смело играли на атаку, но вот с реализацией было получчше у украинцев.

В первом тайме голом после передачи Запорожца отличился Артем Ситало, а во втором мяч на свой счет после передачи Ильи Цуркана записал Иван Головкин.

Следующий спарринг Ингулец проведет против польского Медзя 10 февраля.

Ингулец – Дила (Гори, Грузия) 2:0

Голы: Ситало (20), Головкин (67)

Стартовый состав Ингульца: Кучер, Полегенько, Ковалев, Жоао Алвес, Смоляков, Коробенко, Клименко, Запорожец, Антви, Сакив, Ситало

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В статье: Ингулец (Петрово)
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