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Ингулец на сборах обыграл грузинскую Дилу
Петровцы забили по голу в каждом тайме
inhulets.com
В целом, игра была равной, команды смело играли на атаку, но вот с реализацией было получчше у украинцев.
В первом тайме голом после передачи Запорожца отличился Артем Ситало, а во втором мяч на свой счет после передачи Ильи Цуркана записал Иван Головкин.
Следующий спарринг Ингулец проведет против польского Медзя 10 февраля.
Ингулец – Дила (Гори, Грузия) 2:0
Голы: Ситало (20), Головкин (67)
Стартовый состав Ингульца: Кучер, Полегенько, Ковалев, Жоао Алвес, Смоляков, Коробенко, Клименко, Запорожец, Антви, Сакив, Ситало
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