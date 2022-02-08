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Григорчук: Во время серии пенальти вообще ничего не чувствовал. Был злым, что пропустили в конце
Моряки в серии пенальти проиграли Полесью
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал
- Что вы чувствовали во время серии пенальти?
- Вообще ничего не чувствовал. Был злым на то, что мы пропустили в конце.
- Вы второй матч подряд упускаете победу на последних минутах. С чем это связано?
- Не знаю, но это уже стало доброй традицией. Надеюсь, она прервется.
- Как вы действия своей команды в моменте с голом Цитаишвили?
- Сыгранно было отлично. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площади соперника.
- Насколько уже завершена комплектация "Черноморца"?
- Она еще продолжается. Нам нужно еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся ли нм их взять. Это вопрос непростой.
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