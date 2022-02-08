Григорчук: Во время серии пенальти вообще ничего не чувствовал. Был злым, что пропустили в конце

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды "Полесью" (1:1, пен. - 5:4) в рамках Winter Cup 2022.

- Что вы чувствовали во время серии пенальти?

- Вообще ничего не чувствовал. Был злым на то, что мы пропустили в конце.

- Вы второй матч подряд упускаете победу на последних минутах. С чем это связано?

- Не знаю, но это уже стало доброй традицией. Надеюсь, она прервется.

- Как вы действия своей команды в моменте с голом Цитаишвили?

- Сыгранно было отлично. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площади соперника.

- Насколько уже завершена комплектация "Черноморца"?

- Она еще продолжается. Нам нужно еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся ли нм их взять. Это вопрос непростой.