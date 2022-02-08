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Григорчук: Во время серии пенальти вообще ничего не чувствовал. Был злым, что пропустили в конце

Премьер-лига
(1 голосов)

Моряки в серии пенальти проиграли Полесью

Григорчук: Во время серии пенальти вообще ничего не чувствовал. Был злым, что пропустили в конце

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды "Полесью" (1:1, пен. - 5:4) в рамках Winter Cup 2022.

- Что вы чувствовали во время серии пенальти?

- Вообще ничего не чувствовал. Был злым на то, что мы пропустили в конце.

- Вы второй матч подряд упускаете победу на последних минутах. С чем это связано?

- Не знаю, но это уже стало доброй традицией. Надеюсь, она прервется.

- Как вы действия своей команды в моменте с голом Цитаишвили?

- Сыгранно было отлично. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площади соперника.

- Насколько уже завершена комплектация "Черноморца"?

- Она еще продолжается. Нам нужно еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся ли нм их взять. Это вопрос непростой.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2022 в 00:35
ЧО не играет 90 минут сдыхают --турнир накрылся --не играйте так в УПЛ ---почему не играет Мартыненко--зачем отдали Бугая лучше бы ОТДАЛИ ШТОГРИНА а Паст не надёжный дырка
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alex.belogubko (одесса)
08.02.2022 в 00:26
ГРИ не ищи крайних это твои ошибки--Штогрин-Паст на лавку-ГИО-Брагару атакующие игроки и не какой в защите --есть нападающий Безбородько защитник Лиховидько свободные на шару--пока не чего хорошего нет а скоро игра с Мариком УПЛ--ОПРЕДЕЛИСЬ уже составом хватит экспериментов
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