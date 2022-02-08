Разыграли как по нотам. ВИДЕО голевой комбинации Динамо, в которой было два паса пятой

"Динамо" продолжает готовиться ко второй части чемпионата – в понедельник команда Луческу играла с черногорским "Рударом" и одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 84-й минуте после эффектно разыгранной комбинации, во время которой было два паса пяткой, обманный маневр и удар в касание в финальной фазе. Автором гола стал бразилец Витиньо, забивший свой четвертый гол зимой.