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Разыграли как по нотам. ВИДЕО голевой комбинации Динамо, в которой было два паса пятой

Премьер-лига
(2 голосов)

Витиньо поставил точку

Разыграли как по нотам. ВИДЕО голевой комбинации Динамо, в которой было два паса пятой

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

"Динамо" продолжает готовиться ко второй части чемпионата – в понедельник команда Луческу играла с черногорским "Рударом" и одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 84-й минуте после эффектно разыгранной комбинации, во время которой было два паса пяткой, обманный маневр и удар в касание в финальной фазе. Автором гола стал бразилец Витиньо, забивший свой четвертый гол зимой.

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо лучшие голы
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Комментарии (3)
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Savage0059 (Kyiv)
08.02.2022 в 08:49
Красиво!
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+1
0
Morphyk7 (Черновцы)
08.02.2022 в 09:23
Чем красиво? Стечение обстоятельств. Иногда и дуракам везёт
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
08.02.2022 в 09:24
Красивое стечение обстоятельств, не правда ли?
0
0


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