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Пополнение эстонского эшелона в Полтаве. Ворскла взяла в аренду атакующего полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок сборной, между прочим

Пополнение эстонского эшелона в Полтаве. Ворскла взяла в аренду атакующего полузащитника

ФК Ворскла

Новина українською

Для решения задач на сезон полтавская "Ворскла" подписала нового футболиста. Пресс-служба клуба отмечает, что Йонасу Тамму теперь точно не будет грустно, ведь в первой команде отныне будет выступать его земляк, игрок национальной сборной Эстонии и "Левадии" Богдан Ващук.

"Бело-зеленым" удалось договориться с нынешним клубом 26-летнего атакующего полузащитника касательно аренды их лидера до конца сезона-2021/22. Опция выкупа – включена.

Ващук – чемпион Эстонии и Латвии, обладатель национальных кубков этих балтийских стран. В составе национальной сборной Эстонии провел 7 поединков. На клубном уровне в юном возрасте выступал за английские "Рединг" и "Фарнборо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак Богдан Ващук
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Источник:
vorskla.com.ua

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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
08.02.2022 в 11:44
На данный момент это уже 8-й игрок в составе ВСК вызывающийся в сборную своей страны. Больше игроков национальных сборных в УПЛ имеет только Динамо и Шахтёр.
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