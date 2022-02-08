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Пополнение эстонского эшелона в Полтаве. Ворскла взяла в аренду атакующего полузащитника
Игрок сборной, между прочим
ФК Ворскла
Для решения задач на сезон полтавская "Ворскла" подписала нового футболиста. Пресс-служба клуба отмечает, что Йонасу Тамму теперь точно не будет грустно, ведь в первой команде отныне будет выступать его земляк, игрок национальной сборной Эстонии и "Левадии" Богдан Ващук.
"Бело-зеленым" удалось договориться с нынешним клубом 26-летнего атакующего полузащитника касательно аренды их лидера до конца сезона-2021/22. Опция выкупа – включена.
Ващук – чемпион Эстонии и Латвии, обладатель национальных кубков этих балтийских стран. В составе национальной сборной Эстонии провел 7 поединков. На клубном уровне в юном возрасте выступал за английские "Рединг" и "Фарнборо".
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