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Шахтер тоже мог бы присоединиться. Сергей Палкин высказался о Winter Cup
Слишком поздно получили предложение
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о товарищеском турнире Winter Cup, который сейчас проходит в Турции.
"Организация турнира очень интересная. Мне очень понравилась его структура, когда есть по две команды с УПЛ и Первой лиги. Думаю, для болельщиков это очень интересно, потому что всем хочется посмотреть на свои команды и увидеть, на каком они уровне. Также украинским болельщикам интересно посмотреть на кандидатов на выход в Премьер-лигу. Поэтому, мне кажется, что эту структуру в будущем нужно сохранить, турнир будет очень интересным.
Я общался с владельцем "Полесья" Геннадием Буткевичем, ему очень нравится организация турнира и сама идея. В этом турнире есть определенная интрига, футбол смотрится на одном дыхании. Думаю, мы тоже могли бы к нему присоединиться, но, к сожалению, получили такое предложение уже после того, как у нас были распланированы все контрольные матчи. Однако сама идея очень интересная, я считаю, что ее надо развивать", — заявил Палкин в интервью телеканалам "Футбол".
Напомним, что в этом году в Winter Cup участвуют четыре коллектива - "Полесье", "Металлист", "Черноморец" и "Верес".
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