Герой футбольного дня. Потенциальный новичок Днепра-1 Фелипе Пирес

Этой зимой активизировались адепты "старого" "Днепра". Часто слышны воспоминания о том клубе и той команде, а также шпильки в адрес "Днепра-1". Мол, это искусственный клуб, его не поддерживают днепровские болельщики, у него нет перспектив и так далее. Но это больше внутриобластное противостояние, а "Днепр-1" – проект, который имеет глобальную цель представлять Украину на международной арене. Следить за развитием клуба интересно, менеджмент во главе с Русолом, Платовым, Корниенко пытается идти в ногу со временем и быть прогрессивным. Зимних новичков пока немного (Марк Гуаль и Роман Вантух). Но ведь работа продолжается. По сообщениям близких к клубу источников, уже вскоре "Днепр-1" могут пополнить сразу три легионера.

Один из них – бразилец из чемпионата Португалии, имеющий опыт выступлений за "Зальцбург", "Аустрию" и "Франкфурт". Ему 26 лет, его родная позиция – левый полузащитник. Рабочая нога – правая.

Аналитический профиль потенциального новичка "Днепра-1" / скриншот - InStat

Фелипе Пирес – техничный, смелый в игре "один на один", уверенный в себе (где-то на грани с самоуверенностью) игрок. Аналитики характеризуют его как игрока с очень развитым умением применять дриблинг на высокой скорости. Очень часто, - иногда даже в ситуациях, которые этого не требуют, - берет игру на себя, пытаясь создать обострение своими индивидуальными проходами. Быстрый и техничный. В атаке способен открыться под передачу на любой позиции, нацеленный на то, чтобы закончить атаку ударом.

В этом сезоне у него только один гол за португальскую "Морейренсе", но стоит учитывать статус игрока. Он не был основным, проиграв на своей позиции конкуренцию небезызвестному Кевину Миральясу ("Лилль", "Сент-Этьен", "Олимпиакос", "Эвертон", "Фиорентина", "Антверпен"). Один гол – это то, чего от Пиреса и ждали. Ведь показатель xG ("ожидаемые голы") у него даже ниже фактического количества результативных ударов – 0,78. Зато есть показатель прошлого сезона, в котором футболист отличился четыре раза при ожидаемых 1,65 голах.

Нацеленность на чужие ворота и желание доводить атаки до логического завершения отражаются на карте ударов, которые Фелипе Пирес наносил в этом сезоне. В его активе есть попытка поразить рамку с расстояния свыше тридцати метров. В матче против "Маритиму" он попал в створ выстрелом с 28-ми метров, голкипера "Визелы" заставил делать сейв ударом с 23-х метров. А единственный в этом сезоне гол в ворота "Витории Гимарайнш" забил ударом с 25-ти метров.

Зоны ударов по воротам в исполнении Фелипе Пиреса; чаще всего пробивает с левого фланга, но единственный гол этого сезона забил после смещения вправо / скриншот - InStat

Примечательно, что это был удар с правого фланга, хотя обычно Фелипе Пирес создает опасность с левого. Но это касается завершающих атаки ударов или ключевых передач. А вот зоны интенсивности его действий свидетельствуют об активной игре не только слева, но и справа. Он ситуативно оказывается там, когда разгоняет или просто поддерживает контратаки. В аналитическом профиле бразильца эта черта (игра в контратаках) развита на 72 процента – второе самое сильное качество после дриблинга. Также он силен в обострении, завершении атак и навесах.

Склонность к индивидуальным проходам с мячом обуславливает не очень хорошую статистику потерь снаряда – по 4,5 в среднем за матч. Потери Фелипе Пирес не компенсирует ни отборами (по 1,68 в среднем за матч), ни перехватами (по 1,22 в среднем за матч), ни подборами (по 3,4 в среднем за матч). Но это тот игрок, который способен сразу после потери вступать в единоборство, не позволяя сопернику легко распорядиться мячом. Также он очень заряжен на борьбу при наступлении своей команды. В среднем бразилец проводит по девять единоборств, шесть из которых – в атаке.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Нельзя говорить о нем как об игроке топ-уровня, но вариативности строящейся и находящейся в стадии перспективной команде (таковым является "Днепр-1") Фелипе Луис способен добавить. Это усиление, которое для днепрян лишним точно не будет. Команда стремится к еврокубкам, и ей нужны сильные легионеры.

А украинскому чемпионату в целом нужны сильные участники. Укрепляются практически все. И это не может не прибавлять интриги на вторую часть сезона.