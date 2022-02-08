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Разминка перед Winter Cup. Металлист сыграл вничью с лидером второй румынской лиги

Премьер-лига
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Впереди игра против "Вереса"

Разминка перед Winter Cup. Металлист сыграл вничью с лидером второй румынской лиги

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Восьмое февраля - насыщенный день для харьковского "Металлиста". Вечером коллектив Кучера должен будет сыграть во втором туре Winter Cup, однако для молодого наставника этого мало. Именно поэтому, в первой половине дня лидер Первой лиги провел еще один спарринг.

На игру против румынского "Петролула" наставник харьковчан выпустил далеко не самый боевой состав. Новички Траоре, Мурза и Чидомере, опытный Танковский, достаточно молодые Порох и Бубенцов. Как вы понимаете, основу Кучер приберег на "ужин с "Вересом". Утром скорее был "легкий завтрак". За такое отношение к сопернику румынский клуб наказал быстро - уже на второй минуте Тудор пробил издали, а не лучшая игра Бубенцова позволила мячу оказаться в сетке.

Харьковчане сравняли до перерыва. Выстояв после нескольких опасных моментов соперника, "Металлист" заработал пенальти. Чидомере был точен - 1:1. После перерыва румынский клуб чаще атаковал, больше владел инициативой, но молодняк "Металлиста" выстоял. Пускай и не в полном составе, ибо Фомин заработал красную за семь минут до финального свистка. Правда по правилам товарищеских матчей, вместо удаленного футболиста можно выпустить неудаленного. Именно так во второй раз на поле оказался Подлепенец.

Все это не отразилось на ничейном исходе - 1:1. "Металлист" играет вничью с лидером второй румынской лиги.

Контрольный матч, 08.02.2022
"Металлист" - Петролул" 1:1
Голы: Чидомере 34 (п) - Тудор 2
"Металлист": Бубенцов - Фомин, Порох, Ралюченко, Траоре - Танковский, Чидомере, Цвиренко - Рязанцев (Кайдалов 37), Мурза, Подлепенец (Дегтярь 46)
Удаление: Фомин 83

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В статье: Металлист (Харьков)
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