Конопля: Было неожиданно, что нам дали столько времени на отдых

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля поделился эмоциями после начала вторых сборов донецкого клуба.

"Выходные проводил с девушкой, увиделся с родителями. Было все для отличных выходных, смена обстановки, так что с новыми силами идем в бой.

Было неожиданно, что нам дали столько времени на отдых, но, думаю, недовольных не осталось. Все занимались индивидуально по той программе, что нам дали для работы на дому, – я, как и все, в хорошей форме. Хорошая погода в Турции? От этого психологически легче, ведь когда выходит солнце, настроение сразу хорошее и хочется только работать", - приводит слова Ефима официальный сайт "Шахтера".

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Отметим, что на первых сборах Ефим занимался индивидуально из-за повреждения. Он не сыграл ни одной минуты в этом году.