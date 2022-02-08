Двухкратный чемпион Боснии. Динамо назвало последнего соперника на турецких сборах

Стал известен последний соперник киевского "Динамо" на турецких сборах. Об этом передает официальный сайт столичного коллектива.

В ближайший четверг, восьмого февраля, команда Луческу сыграет против боснийского клуба "Широки Бриег". Начало поединка запланировано на 10:00.

Боснийцы станут десятым противником киевлян на сборах. Сейчас на счету коллектива Луческу шесть побед и две ничьих. Перед встречей с "Широки Бриег", "Динамо" сыграет против "Динамо" Тбилиси.

Первый официальный матч киевлян состоится 26-го февраля. Соперник - "Ингулец".