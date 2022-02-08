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"Надеюсь, что через месяц или два смогу выйти на поле". Защитник Александрии рассказал о восстановлении
Осенью он получил тяжелую травму
Фото: ФК Александрия
Защитник "Александрии" Тимур Стецьков рассказал, как проходит его восстановление после полученной травмы.
"Конечно, я очень рад присоединиться к команде. Хотелось бы начать тренировки в общей группе, но мне предстоит еще 1-2 месяца реабилитации, так что буду потихоньку набирать форму. После операции прошло ровно три месяца, поэтому сейчас уже начинаю бегать и набирать динамику.
Доктор доволен, потому что мы даже немного опережаем сроки восстановления. Надеюсь, что через месяц или два смогу выйти на поле", - заявил украинец в комментарии "Футбол NEWS".
Стецьков в нынешнем сезоне успел отыграть всего четыре матча. Во время октябрськой встречи против "Десны" он получил травму.
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