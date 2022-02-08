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"Еще потренирую правую". Цитаишвили похвастался своим голом в ворота Полесья - ВИДЕО

Премьер-лига
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Из точки в точку

"Еще потренирую правую". Цитаишвили похвастался своим голом в ворота Полесья - ВИДЕО

фото - ФК "Чорноморець"

Новина українською

Вингер одесского "Черноморца" Георгий Цитаишвили в матче Winter Cup против "Полесья" отметился забитым голом – он закрутил мяч в дальнюю девятку метров с 14-ти.

Гол получился очень эффектным, сам Гио решил похвастаться им в Instagram. Видео результативного удара он подписал:

"Левая это не правая. Еще потренирую праву".

Интересно, что Цитаишвили использовался в этом поединке Романом Григорчуком на позиции правого защитника. Поединок в итоге завершился ничьей 1:1, а в серии пенальти победило "Полесье".

Напомним, накануне президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что у него было предложение из США по Цитаишвили в размере около 3 млн. долларов, но он отговорил вингера от перехода.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили лучшие голы
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