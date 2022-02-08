В два нападающих. Известен стартовый состав Динамо на игру против Динамо Тбилиси

Киевское "Динамо" во вторник, 8 февраля, сыграет свой девятый поединок во время зимних сборов. Соперником бело-синих станет "Динамо" из Тбилиси. Начало игры в 16.00.

Уже известен состав чемпиона Украины. Интересно, что Мирча Луческу выставил двух форвардов с первых минут. Также довольно экспериментально выглядит центр защиты – рядом с Бурдой, только набирающим кондиции, сыграет молодой Боль.

Состав "Динамо": Бущан – Дубинчак, Боль, Бурда, Кендзера – Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Витиньо – Шкурин, Кулач

Напомним, что "Динамо" выиграло шесть из восьми сыгранных матчей, еще в двух случаях была зафиксирована ничья. Лучшим бомбардиром команды является Витиньо, у него четыре забитых мяча.