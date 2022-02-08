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В два нападающих. Известен стартовый состав Динамо на игру против Динамо Тбилиси
И с экспериментальным центром обороны
фото - ФК "Динамо" Київ
Киевское "Динамо" во вторник, 8 февраля, сыграет свой девятый поединок во время зимних сборов. Соперником бело-синих станет "Динамо" из Тбилиси. Начало игры в 16.00.
Уже известен состав чемпиона Украины. Интересно, что Мирча Луческу выставил двух форвардов с первых минут. Также довольно экспериментально выглядит центр защиты – рядом с Бурдой, только набирающим кондиции, сыграет молодой Боль.
Состав "Динамо": Бущан – Дубинчак, Боль, Бурда, Кендзера – Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Витиньо – Шкурин, Кулач
Напомним, что "Динамо" выиграло шесть из восьми сыгранных матчей, еще в двух случаях была зафиксирована ничья. Лучшим бомбардиром команды является Витиньо, у него четыре забитых мяча.
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