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Эксперт: У Полесья еще футбол Первой лиги, а у Черноморца - уже Премьер-лиги

Премьер-лига
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Кравченко сейчас ключевая фигура в становлении игры "Черноморца", считает Александр Севидов

Эксперт: У Полесья еще футбол Первой лиги, а у Черноморца - уже Премьер-лиги

Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов поделился своими впечатлениями от матча "Полесье" - "Черноморец" на зимнем турнире в Турции. Напомним, что представитель Первой лиги выиграл 5:4 в серии пенальти.

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"Результат на таком турнире не самое главное, особенно для команд, где стратегические задачи абсолютно другие. В этой игре мы увидели разный футбол. Если "Черноморец" показал более изобретательную и нестандартную игру, можно сказать более квалифицированную, то "Полесье" играло в упрощенный футбол.

Часто центральные защитники получали мяч и длинными передачами через полузащиту искали игроков группы атаки. Не так много в составе Житомира креативных футболистов, с нестандартными решениями. Наверняка главный тренер мечтает иметь в команде таких игроков, каким был Юрий Калитвинцев. "Полесью" еще тяжело играть целостный матч, с более опытным соперником, хотя в его составе играют футболисты прошедшие горнило Премьер-лиги. Житомиряне хорошо начали, первые 15 минут прессинговали, навязывали одесситам свою игру, также провели на должном уровне концовку матча, что позволило им сравнять счет на последних минутах поединка.

А если взять в целом, то "Черноморец" владел инициативой, имел игровое и территориальное преимущества, больше контролировал мяч. Повели в счете, и ничего не предвещало для них неприятного, но, как и с "Металлистом" в конце матча позволили сопернику сравнять счет, и повторить сценарий поражения в серии 11-метровых ударов. Есть над чем задуматься Роману Григорчуку!

И опять мы увидели продолжение эксперимента с Цитаишвили и Брагару в роли крайних защитников. Опять были ошибки в игре обороны, у того же Гио, когда он возле своей штрафной полез в обводку, потерял мяч и могли пропустить. Все-таки его позиция и лучшее место – это фланговый хав. И гол классный забил, и не раз угрожал с комфортной ему позиции. Есть левый защитник Сухоцкий, но он пока не в оптимальных кондициях, поэтому идет эксперимент на турнире.

По сегодняшней игре можно сказать, что "Черноморец" ближе к решению своей задачи сохранения прописки в элите, чем "Полесье" - выйти в Премьер-лигу. Одесситы как команда смотрелись более целостно в футбольном плане, игроки мастеровитее, хотя и "Полесье" по подбору игроков очень опытная команда. "Черноморец" играл лучше, но победил соперник. Не хватило концентрации в конце матча, да и замена Кравченко за десять минут до окончания сказалась на действиях одесситов. Был потерян центр поля, и сразу появились проблемы. Это сейчас ключевая фигура в становлении игры "Черноморца", и не зря Григорчук после первого матча с "Металлистом" сыпал лестные слова в адрес ветерана.

"Полесье" заслуживает похвалы за характер, как и в предыдущей игре не сломались, нашли в себе силы сравнять счет и победить во втором матче, а "Черноморец" наоборот: проседает в конце матча. Тем не менее, у Житомира еще футбол Первой лиги, а у Одессы - уже Премьер-лиги".

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В статье: Александр Севидов Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
08.02.2022 в 17:02
Очень обидно упускать победы на последних минутах и даже секундах матча.., УВЫ - это нынешний ЧЕРНОМОРЕЦ, но рисунок игры уже ЯВНО просматривается в лучшую сторону.Чувствуется опытная рука Григорчука. Наверняка в самом чемпионате таких ЛЯПОВ не будет.А так очень жаль - ведь спокойно могли выиграть новый ныне разыгрываемый кубок...
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