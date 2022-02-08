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Динамо обыгрывает Динамо Тбилиси в очередном спарринге
Девятый спарринг "динамовцев" этой зимой
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Похоже, Мирча Луческу поставил себе задачу во время зимних сборов провести спарринги со всеми "свободными" командами. Для его "динамовцев" игра против "Динамо" из Тбилиси стала уже девятой на сборах. Для сравнения, у "Шахтёра" пока только три контрольных матча, а у "Зари" - шесть. И это ещё у чемпиона Украины не стартовал последний сбор.
Румынский наставник продолжает эксперименты с составом. На этот раз в опорной зоне вместе с Сидорчуком действовал Гармаш. Денис мало понимал свои функции в игре, поэтому можно считать, что такая практика для игрока была последняя. Разве что случится какой-то форс-мажор. Из остального - выход на позиции правого вингера Кулача, в то время как Шкурин занял место в атаке. Белоруса заменили уже через полчаса, и это была не только запланированная замена, но и логичная, потому что Илья в игру вообще не вошёл.
Киевляне поначалу старались дорожить мячом, но при этом не сильно нагнетали темп. По традиции этих сборов, именно чемпион Украины старался больше создавать, но опять хватало трудностей в завершающей стадии. Тем не менее, на перерыв удалось уйти с преимуществом в счёте: на этот раз это была не разыгранная комбинация в четыре-пять передач с пятками, а обычный подбор, выигранный Буяльским, скидка на Кулача и удар Влада метров с восемнадцати в левую "девятку". Из остального отметить можно только довольно неплохой обводящий удар Витиньо с полукруга штрафной мимо рамки.
Не обошлось снова без остроты и у ворот своих. Украинский форвард Тбилиси Беленький зацепился за мяч возле лицевой и скинул под удар Осеи, которого потерял Дубинчак, но сам же успел заблокировать выстрел. После рикошета снаряд отскочил в руку Болю - рефери посчитал, что это не пенальти.
Эпизод выше показателен. Вопросов нет: Дубинчак очень мобильный и здорово работает на атаку, но сзади он не успевает. Да и вообще вопрос актуальный - кто в Киеве сейчас умеет играть в обороне на позиции левого защитника. И кто владеет первой передачей. Попытки дорожить мячом и играть через Бущана приводили к обычным выносам голкипера к центру поля, а там неизменно следовали потери.
Поле спорткомплекса и так было непростым из-за стабильных спаррингов "Динамо" чуть ли не каждый день. А по ходу второго тайма дополнительной проблемой стал ещё и дождь. У киевлян традиционно произошли изменения в составе: с выходом Шапаренко, Цыганкова и де Пены футбол стал веселее. Было и несколько неплохих моментов. Но все они из разряда полу-голевых: Ванат с правого края штрафной из ударной позиции пробил прямо во вратаря, де Пена вырезал прострел на Цыганкова, тот не успел, у самого Цыганкова было два штрафных: первый из них метров аж с 35-ти парировал голкипер, а второй, практически с линии штрафной, Виктор мягко запустил над рамкой.
Заключительные минуты игры получились очень смазанные. Опорная зона развалилась, а оборона оказалась не в состоянии сдерживать атаки соперника. Тбилиси создал несколько моментов, и не без доли фарта удалось отстоять победный результат.
Время футболистам киевского "Динамо" выдыхать ещё не наступило. Уже завтра в десять утра будет новый спарринг. В соперниках - боснийско-герцеговинский "Широки Бриег".
"Динамо" (Киев, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 1:0
Голы: Кулач 21
"Динамо" первый тайм: Бущан – Дубинчак, Боль, Бурда, Кенджора – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльский – Витиньо, Шкурин (Ванат 31), Кулач.
"Динамо" второй тайм: Бущан – Караваев, Сирота, Забарный, Тымчик – Шапаренко, Бражко, де Пена – Антюх, Ванат (Беседин 63), Цыганков (к).
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