Корниенко: За время отдыха соскучились, ведь Шахтер – одна семья

Защитник "Шахтера " Виктор Корниенко рассказал об особенностях пятидневного отдыха и впечатлениях от старта второго этапа турецких сборов

– Виктор, как провел выходные?

– Все как обычно – в кругу семьи. Отдохнул, потом пару дней занимался индивидуально.

– После столь длинных выходных насколько тяжело включаться в работу?

– Тренеры знают, как правильно нас подготовить, втянуть. Думаю, никаких проблем ни у кого не будет.

– На чем делали акцент на первом занятии?

– Было много беговой работы. Видимо, чтобы вернуть нас в тот тонус, который был перед выходными.

– Перед тренировкой можно было видеть много дружеских объятий. Соскучились друг по другу за эти дни?

– Конечно, ведь мы – одна семья. Даже если нам дать два выходных, мы уже будем скучать друг по другу!