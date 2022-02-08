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Корниенко: За время отдыха соскучились, ведь Шахтер – одна семья

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки продолжают работу на втором турецком сборе

Корниенко: За время отдыха соскучились, ведь Шахтер – одна семья

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал об особенностях пятидневного отдыха и впечатлениях от старта второго этапа турецких сборов

– Виктор, как провел выходные?

– Все как обычно – в кругу семьи. Отдохнул, потом пару дней занимался индивидуально.

– После столь длинных выходных насколько тяжело включаться в работу?

– Тренеры знают, как правильно нас подготовить, втянуть. Думаю, никаких проблем ни у кого не будет.

– На чем делали акцент на первом занятии?

– Было много беговой работы. Видимо, чтобы вернуть нас в тот тонус, который был перед выходными.

– Перед тренировкой можно было видеть много дружеских объятий. Соскучились друг по другу за эти дни?

– Конечно, ведь мы – одна семья. Даже если нам дать два выходных, мы уже будем скучать друг по другу!

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтер

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