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Корниенко: За время отдыха соскучились, ведь Шахтер – одна семья
Горняки продолжают работу на втором турецком сборе
shakhtar.com
Защитник
– Виктор, как провел выходные?
– Все как обычно – в кругу семьи. Отдохнул, потом пару дней занимался индивидуально.
– После столь длинных выходных насколько тяжело включаться в работу?
– Тренеры знают, как правильно нас подготовить, втянуть. Думаю, никаких проблем ни у кого не будет.
– На чем делали акцент на первом занятии?
– Было много беговой работы. Видимо, чтобы вернуть нас в тот тонус, который был перед выходными.
– Перед тренировкой можно было видеть много дружеских объятий. Соскучились друг по другу за эти дни?
– Конечно, ведь мы – одна семья. Даже если нам дать два выходных, мы уже будем скучать друг по другу!
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