Пятов вернулся в общую группу Шахтера

"Шахтер" провел свой второй тренировочный день на втором зимнем сборе в Белеке

Утром 8 февраля поочередно по часу отработали две группы игроков.

Сессия не была очень интенсивной: футболисты размялись, а затем поиграли в "ручной мяч" (его нужно быстро передавать руками, а забивать только головой). Заканчивалась тренировка тактическими упражнениями и отработкой завершающей фазы атаки.

Отмечается, что в общую группу вернулся капитан команды Андрей Пятов .

Вечером у "Шахтера" запланирована вечерняя тренировка.