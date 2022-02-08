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Пятов вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Пятов вернулся в общую группу Шахтера

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

"Шахтер" провел свой второй тренировочный день на втором зимнем сборе в Белеке

Утром 8 февраля поочередно по часу отработали две группы игроков.

Сессия не была очень интенсивной: футболисты размялись, а затем поиграли в "ручной мяч" (его нужно быстро передавать руками, а забивать только головой). Заканчивалась тренировка тактическими упражнениями и отработкой завершающей фазы атаки.

Отмечается, что в общую группу вернулся капитан команды Андрей Пятов.

Вечером у "Шахтера" запланирована вечерняя тренировка.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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