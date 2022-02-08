Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов вернулся в общую группу Шахтера
Горняки продолжают работу на втором турецком сборе
instagram.com/fcshakhtar
"Шахтер" провел свой второй тренировочный день на втором зимнем сборе в Белеке
Утром 8 февраля поочередно по часу отработали две группы игроков.
Сессия не была очень интенсивной: футболисты размялись, а затем поиграли в "ручной мяч" (его нужно быстро передавать руками, а забивать только головой). Заканчивалась тренировка тактическими упражнениями и отработкой завершающей фазы атаки.
Отмечается, что в общую группу вернулся капитан команды
Вечером у "Шахтера" запланирована вечерняя тренировка.
Популярное сейчас
- У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- "Мне с этим жить". Капитан сборной Украины по футзалу извинился за незабитый пенальти на Евро
- Лэмпард – о новичке Эвертона: Мне все равно, на какой машине он ездит, пока он приезжает на тренировки
- Динамо сделало официальное предложение по трансферу капитана Шерифа - СМИ
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО