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Гендир Динамо отреагировал на возможный интерес к защитнику Шерифа

Премьер-лига
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(1 голосов)

У Динамо сейчас достаточно защитников

Гендир Динамо отреагировал на возможный интерес к защитнику Шерифа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Динамо" Реваз Чохонелидзе прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности киевлян в 26-летнем перуанском защитнике тираспольского "Шерифа" Густаво Дуланто.

"Я об этом первый раз слышу, Лучше у Мирчи Луческу спросить. Честно говоря, лично я не владею такой информацией. У "Динамо" сейчас достаточно защитников.

В данное время многие могут писать о том, что якобы нам нравятся бразильские защитники, итальянские или украинские. Мы с командой сейчас находимся в Анталии. Может быть, кто-то в Киеве того или другого игрока предлагает – не знаю. Но еще раз повторюсь: я не слышал об этом игроке. А что касается "Шерифа", то к тираспольскому клубу отношусь с уважением. В прошлом году он сделал сенсационный результат", - сказал Чохонелидзе.

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В статье: Резо Чохонелидзе Шериф (Тирасполь) Динамо (Киев) Густаво Дуланто
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Комментарии (1)
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SoLoMoN1607 (N .K)
08.02.2022 в 18:41
И на самом деле ЦЗ вроде как укомлектована ( Бурда,Сирота,Боль,Забарный,Попов) я думаю что на ЧУ и КУ вполне достаточно
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