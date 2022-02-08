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Гендир Динамо отреагировал на возможный интерес к защитнику Шерифа
У Динамо сейчас достаточно защитников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "
"Я об этом первый раз слышу, Лучше у Мирчи Луческу спросить. Честно говоря, лично я не владею такой информацией. У "Динамо" сейчас достаточно защитников.
В данное время многие могут писать о том, что якобы нам нравятся бразильские защитники, итальянские или украинские. Мы с командой сейчас находимся в Анталии. Может быть, кто-то в Киеве того или другого игрока предлагает – не знаю. Но еще раз повторюсь: я не слышал об этом игроке. А что касается "Шерифа", то к тираспольскому клубу отношусь с уважением. В прошлом году он сделал сенсационный результат", - сказал Чохонелидзе.
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