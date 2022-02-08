Гендир Динамо отреагировал на возможный интерес к защитнику Шерифа

Генеральный директор " Динамо " Реваз Чохонелидзе прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности киевлян в 26-летнем перуанском защитнике тираспольского "Шерифа" Густаво Дуланто.

"Я об этом первый раз слышу, Лучше у Мирчи Луческу спросить. Честно говоря, лично я не владею такой информацией. У "Динамо" сейчас достаточно защитников.

В данное время многие могут писать о том, что якобы нам нравятся бразильские защитники, итальянские или украинские. Мы с командой сейчас находимся в Анталии. Может быть, кто-то в Киеве того или другого игрока предлагает – не знаю. Но еще раз повторюсь: я не слышал об этом игроке. А что касается "Шерифа", то к тираспольскому клубу отношусь с уважением. В прошлом году он сделал сенсационный результат", - сказал Чохонелидзе.