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Днепр-1 до конца недели оформит трансфер бразильского вингера Морейренсе Пиреса
Фелипе Пирес скоро станет игроком Днепра-1
guimaraesdigital.com
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Из-за скорого перехода в "Днепр-1" футболист пропустил вчерашнюю игру против "Белененсеша" (4:1).
Отмечается что сделка находится на завершающей стадии и должна быть официально оформлена до конца текущей недели.
Ожидается, что за трансфер "Днепр-1" заплатит около 1,5 млн евро.
26-летний Пирес ранее выступал за "Аустрию", "Зальцбург", во второй Бундеслиге и бразильской Серии А. За "Морейренсе" Пирес провел 51 матч, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
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