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Днепр-1 до конца недели оформит трансфер бразильского вингера Морейренсе Пиреса

Премьер-лига
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Фелипе Пирес скоро станет игроком Днепра-1

Днепр-1 до конца недели оформит трансфер бразильского вингера Морейренсе Пиреса

guimaraesdigital.com

Новина українською

"Днепр-1" близок к подписанию бразильского вингера португальского клуба "Морейренсе" Фелипе Пиреса.

Из-за скорого перехода в "Днепр-1" футболист пропустил вчерашнюю игру против "Белененсеша" (4:1).

Отмечается что сделка находится на завершающей стадии и должна быть официально оформлена до конца текущей недели.

Ожидается, что за трансфер "Днепр-1" заплатит около 1,5 млн евро.

26-летний Пирес ранее выступал за "Аустрию", "Зальцбург", во второй Бундеслиге и бразильской Серии А. За "Морейренсе" Пирес провел 51 матч, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: Морейренсе (Португалия) Фелипе Пирес СК Днепр-1
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Источник:
Guimarães Digital

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