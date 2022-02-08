Днепр-1 до конца недели оформит трансфер бразильского вингера Морейренсе Пиреса

" Днепр-1 " близок к подписанию бразильского вингера португальского клуба "Морейренсе" Фелипе Пиреса.

Из-за скорого перехода в "Днепр-1" футболист пропустил вчерашнюю игру против "Белененсеша" (4:1).

Отмечается что сделка находится на завершающей стадии и должна быть официально оформлена до конца текущей недели.

Ожидается, что за трансфер "Днепр-1" заплатит около 1,5 млн евро.

26-летний Пирес ранее выступал за "Аустрию", "Зальцбург", во второй Бундеслиге и бразильской Серии А. За "Морейренсе" Пирес провел 51 матч, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.