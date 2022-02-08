Лучшие свободные агенты для УПЛ: Хачериди, Эсеола, Бутко

Кого бы купить, чтобы не особо тратить? Вопрос почти всех украинских клубов. А мы на него ответили! О каких футболистах мы стали забывать и кто может пригодиться почти любому клубу из УПЛ? Смотри в нашем новом видео о лучших свободных агентах, которые имеют украинский паспорт и квалификацию. Кого-то забыли? Напиши в комментариях!