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Лучшие свободные агенты для УПЛ: Хачериди, Эсеола, Бутко
Никого не забыли?
Кого бы купить, чтобы не особо тратить? Вопрос почти всех украинских клубов. А мы на него ответили! О каких футболистах мы стали забывать и кто может пригодиться почти любому клубу из УПЛ? Смотри в нашем новом видео о лучших свободных агентах, которые имеют украинский паспорт и квалификацию. Кого-то забыли? Напиши в комментариях!
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
08.02.2022 в 19:47
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Весела Дача (Кривий Ріг)
08.02.2022 в 19:37
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