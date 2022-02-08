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Лучшие свободные агенты для УПЛ: Хачериди, Эсеола, Бутко

Премьер-лига
(1 голосов)

Никого не забыли?

Лучшие свободные агенты для УПЛ: Хачериди, Эсеола, Бутко

UA-Футбол
Новина українською

Кого бы купить, чтобы не особо тратить? Вопрос почти всех украинских клубов. А мы на него ответили! О каких футболистах мы стали забывать и кто может пригодиться почти любому клубу из УПЛ? Смотри в нашем новом видео о лучших свободных агентах, которые имеют украинский паспорт и квалификацию. Кого-то забыли? Напиши в комментариях!

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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
08.02.2022 в 19:47
Хачеріді,то лінивий ,ситий кіт,якому футбол до лампочки.
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Весела Дача (Кривий Ріг)
08.02.2022 в 19:37
Черненького в Кривбас.
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