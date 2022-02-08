"Будет минимум вдвое больше команд-участниц" - ТК Футбол в будущем планируют расширить Winter Cup

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о планах расширить Winter Cup в следующем году.
"Для телеканалов "Футбол 1/2/3" это первый опыт. Та цель, которую мы преследовали, я думаю, достигнута. Этот турнир интересен как для зрителей, так и для команд. Мы видим, какие эмоции бушуют и как реагируют тренеры. Футболисты сейчас не хотят просто играть товарищеские встречи. Им интересно играть на Winter Cup. И это очень важно.
Что касается зрителей, то мы видим просмотры. Если первый матч смотрели из-за Усика, потому что это мировая премьера, то вчерашний матч "Полесья" против "Черноморца" собрал более чем 150 тысяч просмотров в Youtube. А еще есть канал "Футбол 1" и OLL.TV. Мы видим очень большой интерес.
Я думаю, это уже мировой тренд. Почему возник такой турнир - Лига наций? УЕФА пытается решить проблему того, чтобы не было матчей без мотивации. В зимнюю паузу мы делаем то же самое. Это находит свою реакцию болельщиков - им это также интересно смотреть. Мы положили начало хорошему делу, и мы точно, я думаю, будем это продолжать.
С кем я не разговариваю, все спрашивают: "А что в следующем году? Сколько будет команд? Сколько будет участников?". Все с прицелом смотрят в следующий год. Мы с Ярославским и Буткевичем уже сейчас этим занимаемся, смотрим инфраструктуру на следующий год.
Я думаю, что минимум вдвое больше будет команд-участниц. Возможно будут группы. Мы еще доработаем регламент. Я думаю, что с нашим опытом, который здесь получили, мы сделаем еще круче турнир", — подытожил Денисов.
Напомним, что в Winter Cup 2022 участвуют "Металлист", "Верес", "Черноморец" и "Полесье".
Сам себе не похвалишь, ніхто не зробить. У Дєнісова все, що пов'язане з Шахтарем, все є світовим трендом.
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football_soccer (Украина)
09.02.2022 в 00:21
Как пафосно. Это же обычные товарняки. Самые обычные. Пиар акция с Усиком в Полесье это единственное , что на этом якобы турнире было нестандартного. Во всем остальном обычные товарняки, непонятно зачем названные турниром
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sasha_lv (Львів)
09.02.2022 в 00:15
ще трохи,і тільки такі турніри на ахметфутболах і залишаться.....