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Андриевский восстановится к третьему сбору Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Для полного восстановления хавбеку нужно еще 10 дней

Андриевский восстановится к третьему сбору Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Центральный полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский продолжает реабилитацию в Киеве.

Как сообщил главный врач "Динамо" Андрей Шморгун, принять участие во втором сборе "бело-синих" Александру помешал воспалительный процесс в надколеннике. На восстановление ему понадобится до 10 дней.

Сейчас он проходит реабилитацию, работает на базе "Динамо" по индивидуальной программе и будет готов отправиться на третий сбор вместе с командой.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.02.2022 в 00:17
Может лучше в Венгрию
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