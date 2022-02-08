Андриевский восстановится к третьему сбору Динамо

Центральный полузащитник киевского " Динамо " Александр Андриевский продолжает реабилитацию в Киеве.

Как сообщил главный врач "Динамо" Андрей Шморгун, принять участие во втором сборе "бело-синих" Александру помешал воспалительный процесс в надколеннике. На восстановление ему понадобится до 10 дней.

Сейчас он проходит реабилитацию, работает на базе "Динамо" по индивидуальной программе и будет готов отправиться на третий сбор вместе с командой.