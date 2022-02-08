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Андриевский восстановится к третьему сбору Динамо
Для полного восстановления хавбеку нужно еще 10 дней
fcdynamo.com
Центральный полузащитник киевского "
Как сообщил главный врач "Динамо" Андрей Шморгун, принять участие во втором сборе "бело-синих" Александру помешал воспалительный процесс в надколеннике. На восстановление ему понадобится до 10 дней.
Сейчас он проходит реабилитацию, работает на базе "Динамо" по индивидуальной программе и будет готов отправиться на третий сбор вместе с командой.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.02.2022 в 00:17
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