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Вирт: Такие голы залетают раз в сто лет
Бывает и такое
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал
"Худшее для нас сегодня – это результат. Но это откладываем в сторону. Потому что такие голы залетают раз в сто лет. А в общем – я доволен игрой. Поблагодарил всех футболистов. Это уже команда, которую хочется видеть.
Сегодня мы играли против очень сильного соперника. Наш план, который мы выполнили, заключался в том, чтобы не дать "Металлисту" свободно работать с мячом в центре поля. Харьковчане не создали много моментов.
Лишь когда мы уже уступали - 1:2 и бросили все силы вперед - соперник получил простор для быстрых контратак.
Да, подвела нас и реализация. Дахновский должен был забивать, Петько. Могли перевести игру в серию пенальти.
Единственный недостаток – результат. Но это не самое главное сегодня", - сказал Вирт.
Автогол "Вереса":
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