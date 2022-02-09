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Вирт: Такие голы залетают раз в сто лет

Премьер-лига
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Бывает и такое

Вирт: Такие голы залетают раз в сто лет

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды от "Металлиста" (1:2) в матче Winter Cup 2022.

"Худшее для нас сегодня – это результат. Но это откладываем в сторону. Потому что такие голы залетают раз в сто лет. А в общем – я доволен игрой. Поблагодарил всех футболистов. Это уже команда, которую хочется видеть.

Сегодня мы играли против очень сильного соперника. Наш план, который мы выполнили, заключался в том, чтобы не дать "Металлисту" свободно работать с мячом в центре поля. Харьковчане не создали много моментов.

Лишь когда мы уже уступали - 1:2 и бросили все силы вперед - соперник получил простор для быстрых контратак.

Да, подвела нас и реализация. Дахновский должен был забивать, Петько. Могли перевести игру в серию пенальти.

Единственный недостаток – результат. Но это не самое главное сегодня", - сказал Вирт.

Автогол "Вереса":

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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Источник:
НК Верес

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