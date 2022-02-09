Игорь Костюк о матче с Депортиво: Мы готовим игроков к топ-уровню, они должны привыкать к ажиотажу

Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк ответил на вопросы клубной пресс-службы в преддверии матча Юношеской лиги УЕФА против "Депортиво".

Об ажиотаже

"Это тот опыт, который невозможно где-то найти. Давление и поддержка трибун, конечно, плохо, что это не происходит в Киеве. Но "Динамо" готовит игроков топ-уровня, потому они должны привыкать к этому. Такие матчи – с большим ажиотажем, поддержкой соперника – будут для них хорошим уроком".

Об адаптации

"После долгого пути приходим в себя. Если бы в Турции была погода как обычно – теплее, то сейчас акклиматизация не требовалась бы. Но нам этих дней хватит для адаптации и ребята в хорошем настроении максимально сконцентрированы подойдут к игре. Эмоциональный фон будет на уровне".

О кадрах

"Стартовый состав предварительно уже ясен. Есть некоторые позиции, по которым есть сомнения. Но есть еще тренировка, на которой мы промоделируем игру, посмотрим, кто как выглядит, чтобы окончательно определиться, кто сыграет в стартовом составе".

Напомним, матч "Депортиво" – "Динамо" в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА состоится в среду, 9 февраля. Начало игры в 20.00. На UA-Футболе будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.