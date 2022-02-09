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Заря - Валмиера: смотреть онлайн, видеотрансляция
Второй спарринг среды для луганчан
фото - ФК Зоря (Луганськ)
Контрольный матч, 09.02.2022
"Заря" 16:30 "Валмиера"
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