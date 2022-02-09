Были хронические проблемы. Соломон рассказал об операции в США и сроках восстановления

Вингер "Шахтера" Манор Соломон, пропустивший первые сборы команды, рассказал о своем состоянии, а также поделился возможными сроками восстановления.

"У меня были хронические проблемы на протяжении длительного времени, из-за которых я очень страдал. И наконец-то удалось выяснить, в чем же причина, и направить меня на операцию в США. Все прошло хорошо, я практически восстановился и буквально через неделю вернусь в общую группу.

Первая часть восстановления прошла в США и Израиле, оно предусматривало легкие нагрузки. Сейчас же я занимаюсь с фитнес-тренером клуба. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Но, думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу.

Мы с партнерами по "Шахтеру" не виделись практически два месяца. Всегда испытываешь особенные чувства и эмоции после столь долгой паузы. Очень рад был снова увидеть как партнеров по команде, так и всех сотрудников клуба, тренерский штаб. Уже с нетерпением жду, когда смогу тренироваться вместе с ними и насладиться футболом в полной мере", - приводит слова израильтянина сайт "горняков".

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Отметим, что на вторых сборах "Шахтер" запланировал четыре спарринга - против "Шахтера" (Караганда), "Мариуполя", "Астаны" и "Риги".