Характер и Кочергин. Заря отыгралась с 0:2 в контрольном матче

Луганская "Заря" придерживается современной тенденции и проводит два спарринга в один день. Девятого февраля коллектив Скрипника должен был сразиться сразу с двумя оппонентами - утром их ожидал "Металлург" из Узбекистана, вечером - латвийская "Валмиера".

Первый матч удался. Виктор Скрипник выпустил практически резервный состав, где было много молодежи и новичков. Доподлинно неизвестно, какую задачу наставник ставил перед своими подопечными, но, скорее всего, они смогли с ней справиться. Но началось все плохо, ибо луганчане пропустили дважды - вначале на второй минуте с пенальти, а после, в следствие ошибки кипера, под самый занавес матча.

Бронзового призера УПЛ можно похвалить за характер. Под занавес матча у них открылось второе дыхание и коллектив Виктора Анатольевича забил дважды - точными ударами отличились Алефиренко и Абдулаев. Первому, к слову, ассистировал Владислав Кочергин, который вышел впервые с октября. Второй спарринг "Зари" состоится в 16:00.

Контрольный матч, 09.02.2022

"Заря" - "Металлург" (Узбекистан) 2:2

Голы: Алефиренко 89, Абдулаев 90

"Заря": Антон Жилкин (Александр Сапутин, 46), Даниил Алефиренко, Абдулла Абдуллаев, Назар Байрук, Валерий Дубко, Гильерме, Максим Хлань, Юрий Тлумак, Данил Скорко, Максим Смиян (Владислав Кочергин 80), Игорь Снурницын