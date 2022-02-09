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Характер и Кочергин. Заря отыгралась с 0:2 в контрольном матче

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Днем луганчане сыграют снова

Характер и Кочергин. Заря отыгралась с 0:2 в контрольном матче

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" придерживается современной тенденции и проводит два спарринга в один день. Девятого февраля коллектив Скрипника должен был сразиться сразу с двумя оппонентами - утром их ожидал "Металлург" из Узбекистана, вечером - латвийская "Валмиера".

Первый матч удался. Виктор Скрипник выпустил практически резервный состав, где было много молодежи и новичков. Доподлинно неизвестно, какую задачу наставник ставил перед своими подопечными, но, скорее всего, они смогли с ней справиться. Но началось все плохо, ибо луганчане пропустили дважды - вначале на второй минуте с пенальти, а после, в следствие ошибки кипера, под самый занавес матча.

Бронзового призера УПЛ можно похвалить за характер. Под занавес матча у них открылось второе дыхание и коллектив Виктора Анатольевича забил дважды - точными ударами отличились Алефиренко и Абдулаев. Первому, к слову, ассистировал Владислав Кочергин, который вышел впервые с октября. Второй спарринг "Зари" состоится в 16:00.

Контрольный матч, 09.02.2022
"Заря" - "Металлург" (Узбекистан) 2:2
Голы: Алефиренко 89, Абдулаев 90
"Заря": Антон Жилкин (Александр Сапутин, 46), Даниил Алефиренко, Абдулла Абдуллаев, Назар Байрук, Валерий Дубко, Гильерме, Максим Хлань, Юрий Тлумак, Данил Скорко, Максим Смиян (Владислав Кочергин 80), Игорь Снурницын

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (11)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.02.2022 в 13:30
С узбеками отыграться на 2:2? Спарингуйтесь с дворовыми мальчишками, лузеры.
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0
-2
Андрей(Киев) (Киев)
09.02.2022 в 14:03
Ты сначала статистику почитай,составы, а потом высер делай,горе-экспертмс недоподолья.
Ответить
0
0
Андрей(Киев) (Киев)
09.02.2022 в 14:14
Металлист-Металлург1:2.
Ответить
0
0
Андрей(Киев) (Киев)
09.02.2022 в 13:19
Белоголубка п.н.х.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.02.2022 в 12:31
гоните Скрипку
Ответить
0
-5
avatar
ascent (Луксор)
09.02.2022 в 12:31
В Одессу?
Ответить
0
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.02.2022 в 12:34
в РЕАЛ-фарму
0
-3
avatar
ascent (Луксор)
09.02.2022 в 12:37
А что не устроило в игре резервного состава Зари?
+1
0
Odindoma (Dm.roslo)
09.02.2022 в 12:58
Краще дивитись другий склад Зорі ніж друге пришестя Григорчука з першоліговим Черноморцем.
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+4
-2
Party555 (Днепр)
09.02.2022 в 13:26
Одиндома дождись взрослых и потом, после их разрешения и главное проверки сможешь писать для взрослых
0
0
Андрей(Киев) (Киев)
09.02.2022 в 14:14
Единственное неустроила реализация,на 92могли побеждать,выход один на один
0
0


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