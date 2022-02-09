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Характер и Кочергин. Заря отыгралась с 0:2 в контрольном матче
Днем луганчане сыграют снова
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" придерживается современной тенденции и проводит два спарринга в один день. Девятого февраля коллектив Скрипника должен был сразиться сразу с двумя оппонентами - утром их ожидал "Металлург" из Узбекистана, вечером - латвийская "Валмиера".
Первый матч удался. Виктор Скрипник выпустил практически резервный состав, где было много молодежи и новичков. Доподлинно неизвестно, какую задачу наставник ставил перед своими подопечными, но, скорее всего, они смогли с ней справиться. Но началось все плохо, ибо луганчане пропустили дважды - вначале на второй минуте с пенальти, а после, в следствие ошибки кипера, под самый занавес матча.
Бронзового призера УПЛ можно похвалить за характер. Под занавес матча у них открылось второе дыхание и коллектив Виктора Анатольевича забил дважды - точными ударами отличились Алефиренко и Абдулаев. Первому, к слову, ассистировал Владислав Кочергин, который вышел впервые с октября. Второй спарринг "Зари" состоится в 16:00.
Контрольный матч, 09.02.2022
"Заря" - "Металлург" (Узбекистан) 2:2
Голы: Алефиренко 89, Абдулаев 90
"Заря": Антон Жилкин (Александр Сапутин, 46), Даниил Алефиренко, Абдулла Абдуллаев, Назар Байрук, Валерий Дубко, Гильерме, Максим Хлань, Юрий Тлумак, Данил Скорко, Максим Смиян (Владислав Кочергин 80), Игорь Снурницын
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